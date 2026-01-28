Confidenciales

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

El abogado no dudó en expresarle su apoyo al exmandatario.

Redacción Confidenciales
28 de enero de 2026, 1:43 p. m.
Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda.
Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa / Foto 3: Semana / Foto 4: API

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras la denuncia que hizo el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que hay un plan para intentar llevarlo a la cárcel y que todo se estaría dando por orden de Gustavo Petro e Iván Cepeda.

El líder natural del Centro Democrático afirmó que esto llegó a sus oídos luego de que un ciudadano se lo comentó en medio de una reunión política en Bogotá.

“Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, escribió en su cuenta de X.

Ante esto, Abelardo de la Espriella reaccionó también en la plataforma digital y le expresó su apoyo al exjefe de Estado. “Usted no está solo, cuenta siempre con el Tigre”, dijo.

“La infamia y la persecución nunca prosperan, porque su vida y su legado están blindados de patriotismo y honor”, dijo.

Poco después, el mismo Uribe le respondió con un sutil mensaje: “Muy agradecido, doctor Abelardo”.

