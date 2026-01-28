Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras la denuncia que hizo el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que hay un plan para intentar llevarlo a la cárcel y que todo se estaría dando por orden de Gustavo Petro e Iván Cepeda.

El líder natural del Centro Democrático afirmó que esto llegó a sus oídos luego de que un ciudadano se lo comentó en medio de una reunión política en Bogotá.

“Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, escribió en su cuenta de X.

Ante esto, Abelardo de la Espriella reaccionó también en la plataforma digital y le expresó su apoyo al exjefe de Estado. “Usted no está solo, cuenta siempre con el Tigre”, dijo.

“La infamia y la persecución nunca prosperan, porque su vida y su legado están blindados de patriotismo y honor”, dijo.

Poco después, el mismo Uribe le respondió con un sutil mensaje: “Muy agradecido, doctor Abelardo”.