El mensaje de Abelardo de la Espriella a Uribe: “Usted no está solo, cuente siempre con el Tigre”

El expresidente aseguró que alguien le había dicho: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 12:46 p. m.
Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe
Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje temprano en la mañana de este miércoles que dice así: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”. Agregó que, cuando atiende reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que le diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores.

El exmandatario añadió: “Y me agregan que, como no tienen pruebas en mi contra, a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos. Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”.

Ante esta declaración, el candidato Abelardo de la Espriella escribió en sus redes: “Querido presidente Uribe: usted no está solo; cuente siempre con el Tigre. La infamia y la persecución nunca prosperan, porque su vida y su legado están blindados de patriotismo y honor. (A. D. L. E.)”

