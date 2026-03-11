Norma Constanza Vera será la fórmula vicepresidencial de Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo eligió este miércoles, 11 de marzo, a una experta en conflicto armado como su fórmula a la Vicepresidencia. Se trata de Norma Constanza Vera Salazar, quien fue confirmada este miércoles como su dupla para la primera vuelta de las elecciones de este 2026.

Vera Salazar es investigadora, docente universitaria y defensora de Derechos Humanos. La candidata a la Vicepresidencia ha trabajado en temas sobre violencia de género, víctimas del conflicto armado y políticas públicas de paz.

El candidato del Partido En Marcha decidió apostar por una figura que no ha estado en la vida pública como líder política y que, en contraste, ha trabajado en la academia y como activista.

La candidata a la Vicepresidencia es licenciada en Necesidades Educativas Especiales, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y magíster en Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Vera Salazar fue docente de la Universidad del Magdalena, desde donde se dedicó a la formación en asuntos como la violencia de género, derechos humanos, formulación de proyectos sociales y atención a víctimas con enfoque étnico y territorial.

La fórmula de Cristo fue secretaria del Interior del departamento del Magdalena y gobernadora encargada de ese departamento.

Además, trabajó como consultora para organizaciones nacionales e internacionales en temas de trata de personas, violencia sexual, desplazamiento forzado y políticas de atención a víctimas.

La candidata vicepresidencial integró la Red de Mujeres del Magdalena entre 2013 y 2018 y fue directora de Paz y Reconciliación de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá.

La investigación académica de Vera Salazar ha estado ligada a la documentación de violaciones de derechos humanos atribuidas a estructuras paramilitares asociadas a Hernán Giraldo, antiguo jefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La inscripción oficial de Juan Fernando Cristo y su fórmula a la Vicepresidencia se concretaría a finales de esta semana, cuando vence el plazo para que los actores políticos se acerquen a la Registraduría a oficializar su aspiración a las elecciones de este 2026.