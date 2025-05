Junta de Ecopetrol concluye su reunión. Esto dijeron sobre la salida de Ricardo Roa de la presidencia

Al concluir una reunión que se extendió por dos días, la junta de Ecopetrol hizo los anuncios sobre las conclusiones del encuentro, en el que se trataron varios temas, principalmente, e l del IVA que ahora debe pagar la petrolera a la Dian , por aplicación de un concepto interpretativo con el cual, la tarifa tendrá que ser del 19 % y no del 5 %, en la importación de combustibles.

De la posible salida de Roa de la empresa en la que el Estado tiene la participación mayoritaria se viene hablando de tiempo atrás. No obstante, los rumores se quedan en ello.

Además, los grandes cambios que se han suscitado en Ecopetrol, debido a las intenciones manifiestas de ‘no a nuevos contratos de exploración y extracción de hidrocarburos’, generan críticas de manera reiterada, que no dejan de salpicar a Roa.

No renunció

La junta directiva de Ecopetrol está integrada por Ángela María Robledo (Independiente); Mónica de Greiff (Independiente); Guillermo García Realpe (Independiente); Álvaro Torres Macías (Independiente); Lilia Tatiana Roa (No Independiente;, Alberto José Merlano Alcocer (No Independiente); Hildelbrando Vélez Galeano (No Independiente); Ricardo Rodríguez Yee (Independiente), y Luis Felipe Henao Cardona (Independiente).