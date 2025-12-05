Suscribirse

Política

Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

Dichos espacios se abrirán en esos territorios el primero de marzo, días antes de que comiencen las jornadas electorales en el país.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 5:38 p. m.
Acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y el EGC que se realizan en Doha, Catar.
Acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y el EGC que se realizan en Doha, Catar. | Foto: Archivo particular

El Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) pactaron un nuevo paquete de compromisos enfocados en afianzar el proceso de desmovilización y preparar las condiciones para la construcción de paz en los territorios donde esta organización armada mantiene presencia.

Acuerdos entre el Clan del Golfo y el Gobierno Nacional
Acuerdos entre el Clan del Golfo y el Gobierno nacional. | Foto: Archivo particular

El acuerdo, firmado en un documento este 5 de diciembre, se dio en el marco de las mesas de conversación que adelanta el Gobierno nacional con esa guerrilla en Doha, Catar, y contó con el acompañamiento de países mediadores como España, Noruega y Suiza, así como de la MAPP/OEA, la Procuraduría General y el gobierno del país anfitrión.

El eje central del documento presentado se trata del establecimiento de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), donde a partir del primero de marzo de 2026 iniciará el proceso progresivo de ubicación de combatientes.

Finalizó la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo en Catar.
Finalizó la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo en Catar. | Foto: Suministrado a Semana

Para ello, se establecerán medidas administrativas, logísticas y de seguridad, además de protocolos de tránsito, monitoreo y resolución de controversias, que deberán estar listos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Además, en el documento se dejó claro que el Gobierno y el EGC desarrollarán acciones humanitarias para verificar la situación de salud y dignidad de miembros de esa organización recluidos en cárceles del país y del exterior. Esa gestión forma parte de los compromisos de desescalamiento del conflicto.

Otro de los puntos del documento, pero que está en línea con el corazón del acuerdo, es la ampliación del área para ejecutar acciones piloto, que buscan consolidar confianza en regiones históricamente afectadas por la violencia.

Se incluyeron municipios de Córdoba, Chocó, Bolívar y Antioquia, de los cuales, algunos ya están contemplados en la Declaración del 18 de septiembre y otros incorporados para fortalecer una fase territorial más robusta.

El acuerdo también confirma la misión de apoyo de la MAPP/OEA, que será la encargada de monitorear, verificar e impulsar los compromisos adquiridos. Este mecanismo, aseguran los negociadores, será clave para garantizar rigor operativo y transparencia en el desarrollo de lo pactado.

