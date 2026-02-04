Nación

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Se trata de los máximos jefes criminales del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 8:36 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, luego de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Estados Unidos, se acordó unir esfuerzos para ubicar a los cabecillas de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco, del Clan del Golfo, Chiquito Malo, y a alias Pablito, del ELN.

“Colombia y los Estados Unidos han priorizado de manera conjunta una serie de objetivos de alto valor, conforme a la ley. Algunos de ellos son: alias Pablito, cabecilla del cartel del ELN. Recompensa de hasta $5.000 millones. Orden de captura vigente. Alias Mordisco, cabecilla de las disidencias criminales. Recompensa de hasta $5.000 millones. Orden de captura vigente. Alias Chiquito Malo, cabecilla del cartel del Clan del Golfo. Recompensa de hasta $5.000 millones. Orden de captura vigente”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su red social de X.

Sin embargo, para el caso de Chiquito Malo, explicó que la orden de actuar en su contra por parte de la Fuerza Pública se suspendería “únicamente durante el desplazamiento de los integrantes del grupo armado organizado hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), conforme a la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, expedida por el Consejero Comisionado para la Paz”.

Asimismo, explicó el Ministro de Defensa cómo se ejecutarán las operaciones militares en contra de los grupos ilegales objeto de la cooperación con Estados Unidos.

“Las operaciones de la fuerza pública contra objetivos de alto valor con capacidad armada se desarrollan de acuerdo con la evolución de las amenazas, dentro del marco jurídico vigente y conforme a los lineamientos derivados de los procesos de diálogo, cuando estos existen”, señaló.

Añadió que: “Uno de los pilares de la cooperación internacional entre los Estados Unidos y Colombia es la acción decidida contra todos los ‘capos’ u ‘objetivos de alto valor’ del narcotráfico, sin distinción alguna. Esto incluye tanto a los llamados ‘capos invisibles’, que delinquen de manera clandestina, siendo cerebros financieros y criminales desde el exterior, como a los ‘capos armados’ responsables de generar violencia y afectar directamente a nuestras comunidades en el territorio nacional”.

