Pese a que Gustavo Petro habló de Chiquito Malo con Donald Trump, el Gobierno dice que tiene suspendida la orden de captura

Se conoció un comunicado de prensa de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el Clan del Golfo, en el que se confirma que Jobanis de Jesús Ávila, conocido con el alias de Chiquito Malo, tiene suspendida la orden de captura.

Lo particular del asunto es que en la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se habló de Chiquito Malo y, posteriormente, el Ministerio de Defensa expresó que ese señalado criminal es considerado objetivo de alto valor.

“En desarrollo de este compromiso suscrito por el Gobierno nacional, los líderes del (a) EGC, Jobanis de Jesús Ávila, Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y Gonzalo Sánchez (Q. E. P. D.), iniciaron el 24 de diciembre de 2025 labores dirigidas a coordinar internamente la ubicación gradual de los demás miembros del grupo en las ZUT”, expresó el documento de la delegación de paz del Gobierno con el Clan del Golfo.

Y afirmó: “Esto implica que, desde el pasado diciembre, se encuentra suspendida la ejecución de las órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República”.

“Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, se expresa en otro de los apartes del comunicado.

De izquierda a derecha, Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, asesinado por sus socios; Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, cabecillas del Clan del Golfo.

También señala: “El espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - (a) EGC, que adelanta el Gobierno nacional con la mediación del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, con el apoyo de la MAPP/OEA y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en un estado avanzado”.

Comunicado delegación de paz del Gobierno con el Clan del Golfo

“Se trata de un proceso que, desde el primer acuerdo, se enfoca en la desmovilización y tránsito a la vida civil de los miembros de la (a)EGC. En este sentido, el pasado 5 de diciembre se suscribió en Doha, Qatar, el compromiso de ubicación gradual de los integrantes de este grupo en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de acuerdo con la Ley 2272 de 2022 como paso verificable hacia su desmovilización”, aseguró la delegación del Gobierno de paz con el Clan del Golfo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta de X: “Uno de los pilares de la cooperación internacional entre los Estados Unidos y Colombia es la acción decidida contra todos los ‘capos’ u ‘objetivos de alto valor’ del narcotráfico, sin distinción alguna. Esto incluye tanto a los llamados ‘capos invisibles’, que delinquen de manera clandestina siendo cerebros financieros y criminales desde el exterior, como a los ‘capos armados’ responsables de generar violencia y afectar directamente a nuestras comunidades en el territorio nacional”.

“En todas las circunstancias prevalece siempre el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley. Las operaciones de la Fuerza Pública contra objetivos de alto valor con capacidad armada se desarrollan de acuerdo con la evolución de las amenazas, dentro del marco jurídico vigente y conforme a los lineamientos derivados de los procesos de diálogo, cuando estos existen”, manifestó.

Además, indicó: “En este contexto, Colombia y los Estados Unidos han priorizado de manera conjunta una serie de objetivos de alto valor, conforme a la ley. Algunos de ellos son:

•Alias Pablito, cabecilla del cartel del ELN. Recompensa hasta $5.000 millones. Orden de captura vigente.

•Alias Mordisco, cabecilla de las disidencias criminales. Recompensa hasta $5.000 millones. Orden de captura vigente.

•Alias Chiquito Malo, cabecilla del cartel del Clan del Golfo. Recompensa hasta $5.000 millones. Orden de captura vigente. La suspensión de esta orden se aplicaría únicamente durante el desplazamiento de los integrantes del grupo armado organizado hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), conforme a la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, expedida por el consejero comisionado para la Paz”.

“Para todos ellos y los integrantes de todos los grupos armados ilegales, la mejor decisión es desmovilizarse. Siempre habrá oportunidades acordes a la Constitución y la ley. Vivir en la ilegalidad no es una opción, es una elección”, concluyó.