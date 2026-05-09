En imágenes: los momentos que marcaron la vida de Germán Vargas Lleras

Vargas Lleras fue uno de los políticos más destacados de las últimas décadas. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Desde su partido, Cambio Radical, fue uno de los mayores opositores del Gobierno Petro. Foto: PAOLA CASTAÑO

Vargas ejecutó un ambicioso programa de infraestructura. Puso en marcha la construcción de 33 autopistas 4G. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Germán Vargas Lleras, el eterno estadista que buscó dos veces la Presidencia

Como vicepresidente, lideró la política que entregó más de 100.000 viviendas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En esta foto, con su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Foto: COLPRENSA

Estos fueron los fuertes choques entre el presidente Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras, además de haber sido un destacado congresista, fue también ministro, vicepresidente y candidato presidencial en dos ocasiones. Foto: ALFONSO REINA

Vargas Lleras tuvo buenas relaciones con diferentes sectores políticos. En la foto, con Álvaro Uribe Vélez. Foto: EL TIEMPO

Estas son las cinco frases más impactantes de Germán Vargas Lleras que marcaron la política del país

En 2010, Vargas Lleras fue candidato presidencial y compitió con Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Foto: GERARDO GOMEZ

Clemencia, su hija, fue el gran amor de la vida de Vargas Lleras. Foto: INSTAGRAM @CLEMEVARGAS

Del Caguán a la Paz Total, las férreas posiciones de Germán Vargas Lleras frente a los abusos en las negociaciones con ilegales

Rafael Pardo, Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro en un debate presidencial en 2010. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA