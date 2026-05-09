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En imágenes: los momentos que marcaron la vida de Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras fue un hombre dedicado al servicio público. Su trayectoria como congresista, ministro y vicepresidente fue admirable.

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Redacción Semana
9 de mayo de 2026 a las 3:14 a. m.
Germán Vargas Lleras falleció este viernes 8 de mayo. Estas son algunas imágenes de momentos claves de su vida.
Germán Vargas Lleras falleció este viernes 8 de mayo. Estas son algunas imágenes de momentos claves de su vida. Foto: SEMANA
VARGAS LLERAS FUE UNO DE LOS POLÍTICOS MÁS DESTACADOS DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.
Vargas Lleras fue uno de los políticos más destacados de las últimas décadas. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA
Desde su partido, Cambio Radical, fue uno de los mayores opositores del Gobierno Petro.
Desde su partido, Cambio Radical, fue uno de los mayores opositores del Gobierno Petro. Foto: PAOLA CASTAÑO
Vargas ejecutó un ambicioso programa de infraestructura. Puso en marcha la construcción de 33 autopistas 4G.
Vargas ejecutó un ambicioso programa de infraestructura. Puso en marcha la construcción de 33 autopistas 4G. Foto: ALEJANDRO ACOSTA
Germán Vargas Lleras, el eterno estadista que buscó dos veces la Presidencia
Como vicepresidente, lideró la política que entregó más de 100.000 viviendas.
Como vicepresidente, lideró la política que entregó más de 100.000 viviendas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA
En esta foto, con su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo.
En esta foto, con su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Foto: COLPRENSA
Estos fueron los fuertes choques entre el presidente Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras, además de haber sido un destacado congresista, fue también ministro, vicepresidente y candidato presidencial en dos ocasiones.
Germán Vargas Lleras, además de haber sido un destacado congresista, fue también ministro, vicepresidente y candidato presidencial en dos ocasiones. Foto: ALFONSO REINA
Vargas Lleras tuvo buenas relaciones con diferentes sectores políticos. En la foto, con Álvaro Uribe Vélez.
Vargas Lleras tuvo buenas relaciones con diferentes sectores políticos. En la foto, con Álvaro Uribe Vélez. Foto: EL TIEMPO
Estas son las cinco frases más impactantes de Germán Vargas Lleras que marcaron la política del país
En 2010, Vargas Lleras fue candidato presidencial y compitió con Juan Manuel Santos y Antanas Mockus.
En 2010, Vargas Lleras fue candidato presidencial y compitió con Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Foto: GERARDO GOMEZ
Clemencia, su hija, fue el gran amor de la vida de Vargas Lleras.
Clemencia, su hija, fue el gran amor de la vida de Vargas Lleras. Foto: INSTAGRAM @CLEMEVARGAS
Del Caguán a la Paz Total, las férreas posiciones de Germán Vargas Lleras frente a los abusos en las negociaciones con ilegales
Rafael Pardo, Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro en un debate presidencial en 2010.
Rafael Pardo, Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro en un debate presidencial en 2010. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA
En 2018 fue candidato presidencial en la elección que ganó Iván Duque.
En 2018 fue candidato presidencial en la elección que ganó Iván Duque. Foto: COLPRENSA