El Pacto Histórico habla de preocupaciones y falta de condiciones en la auditoría y el software de las elecciones y le realiza peticiones a la Registraduría

El Pacto Histórico, el partido político que respalda la campaña presidencial de Iván Cepeda, expedirá un comunicado de prensa a menos de un mes de las elecciones donde habla de varias preocupaciones tras realizar un acompañamiento técnico a la auditoría del software electoral dispuesto por la Registraduría para las elecciones de primera vuelta el próximo 31 de mayo. El documento lo compartió en sus redes sociales el exsuperintendente Luis Guillermo Pérez.

“Se identificaron situaciones que generan preocupación sobre el alcance real, la independencia y la profundidad del proceso de revisión”, se lee en el oficio.

Iván Cepeda Foto: Captura en pantalla transmisión Iván Cepeda

Desde el Pacto Histórico, opinan que una auditoría electoral debe revisar, en buenas condiciones, cómo se recoge, guarda, procesa, envía y junta la información, asegurando confianza en el proceso. “Hasta el momento eso no se ha garantizado”, manifestaron.

Ante ese escenario, realizaron varias peticiones a la Registraduría, entre ellas, “fortalecer las condiciones de la auditoría, facilitando el acceso a la información técnica necesaria, ampliando las capacidades de verificación independiente y asegurando que cualquier modificación del sistema quede debidamente documentada, controlada y trazable”.

También que la Registraduría “entregue copias completas de las auditorías de Capel y Mag Gregor de las elecciones del 8 de marzo; sus hallazgos ayudan a la presente auditoría”.

El exsuperintendente Luis Guillermo Pérez reveló anticipadamente el contenido del comunicado de prensa. Foto: X@LuisGPerezCas

Pidieron incluir en la auditoría a la Misión de Observación de la Unión Europea, de la OEA, la Defensoría, la Procuraduría y otras autoridades que aseguren la transparencia y eficacia del proceso.

Las razones de estas solicitudes obedecen a que, según el Pacto Histórico, la auditoría actualmente se desarrolla bajo condiciones altamente controladas por la Registraduría y operadores logísticos.

“Por ejemplo, no se permite el ingreso de celulares ni equipos de cómputo propios, no hay acceso a internet y tampoco es posible utilizar herramientas o software independientes para realizar pruebas. En ese contexto, los auditores no han contado con plena autonomía para revisar todos los componentes del sistema, utilizar herramientas independientes ni acceder a información clave que permita verificar de manera integral el funcionamiento del software electoral”, se lee en el comunicado de prensa.

El registrador nacional, Hernán Penagos, insiste en la transparencia de las elecciones. Foto: Pedraza Producciones

De igual manera, “se advirtió que algunos elementos relevantes del sistema no han sido puestos a disposición completa para su revisión, incluyendo aspectos relacionados con bases de datos, por ejemplo, qué información se guarda, cómo se almacena y cómo se protege, así como componentes de biometría y procesos de almacenamiento, transmisión y consolidación de la información electoral”.

Reiteraron que el propósito del Pacto es contribuir al fortalecimiento de la transparencia electoral y de la confianza ciudadana en el proceso democrático. “Este comunicado se encuentra soportado en un informe técnico elaborado por el equipo auditor de ingenieros del Pacto Histórico, así como en las actas y registros generados durante las jornadas de revisión adelantadas”, remataron.