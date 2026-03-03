Confidenciales

Elecciones 2026: congelan ‘softwares’ de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14

La medida fue liderada este martes por la Registraduría y los órganos de control.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 5:21 p. m.
Congelamiento del 'software' de preconteo y escrutinio.
Congelamiento del 'software' de preconteo y escrutinio. Foto: Registraduría.

Este martes, 3 de marzo, se congelaron los softwar de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14 para las elecciones del 8 de marzo, cuando los colombianos votarán por los integrantes del nuevo Congreso y la consulta para seleccionar un candidato presidencial.

“Inicia el proceso de entrega, registro y custodia de los ‘softwares’ de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14, así como de consolidación y divulgación de resultados para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales del 8 de marzo”, informó la autoridad electoral.

Consejo Nacional Electoral emite alerta porque en 64 municipios de Antioquia aún hay mesas sin testigos electorales

El procedimiento fue realizado por la Registraduría en presencia de la Procuraduría, la Contraloría, la auditoría internacional de Capel, los auditores de las organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral, la Organización de Estados Americanos y la auditoría externa del Consejo Nacional Electoral (MOE).

Más de Confidenciales

Víctor Golu es candidato al Senado del Frente Amplio.

Víctor Golu busca una ley para regularizar a los mototaxistas: “No podemos criminalizar a quien busca el sustento”

Álvaro Henry Monedero

Álvaro Monedero quiere dar el salto de la Cámara al Senado

Juan David Duque y Daniel Quintero.

El candidato Juan David Duque, cercano a Daniel Quintero, asegura que le “censuraron” una valla

Expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe pide que lo ayuden a llegar al Senado y voten por el Centro Democrático: “Daré lo mejor por Colombia”

Nicolás Echeverry Alvarán, Senador Partido Conservador

Nicolás Echeverry quiere pasar del Senado a la Cámara en las elecciones legislativas

Alejandro Char Jr. acompañado de varios aspirantes al Congreso por Cambio Radical.

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara.

Juan Manuel Cortes propone que subsidio familiar sea reconocido como factor salarial de retiro de militares y policías

Leader Ali Khamenei

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato estos 14 países

Elecciones, votaciones, voto

La Alianza Verde y En Marcha le pidieron a sus militantes no votar las consultas del 8 de marzo

Noticias Destacadas