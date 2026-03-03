Elecciones 2026: congelan ‘softwares’ de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14

Este martes, 3 de marzo, se congelaron los softwar de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14 para las elecciones del 8 de marzo, cuando los colombianos votarán por los integrantes del nuevo Congreso y la consulta para seleccionar un candidato presidencial.

“Inicia el proceso de entrega, registro y custodia de los ‘softwares’ de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14, así como de consolidación y divulgación de resultados para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales del 8 de marzo”, informó la autoridad electoral.

Consejo Nacional Electoral emite alerta porque en 64 municipios de Antioquia aún hay mesas sin testigos electorales

El procedimiento fue realizado por la Registraduría en presencia de la Procuraduría, la Contraloría, la auditoría internacional de Capel, los auditores de las organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral, la Organización de Estados Americanos y la auditoría externa del Consejo Nacional Electoral (MOE).