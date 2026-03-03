Antioquia

Consejo Nacional Electoral emite alerta porque en 64 municipios de Antioquia aún hay mesas sin testigos electorales

Según la entidad, en Medellín, Envigado, Itagüí, Caucasia y Apartadó aún no se alcanza el total de los testigos requeridos.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 4:08 p. m.
Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.
Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato. Foto: Cortesía Registraduría / API

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado urgente este martes, 3 de marzo, porque a tan solo tres días de que se cierre el plazo para la inscripción de testigos electorales, hay 64 municipios en el departamento que no cuentan con el 100 % de esos veedores para los comicios del domingo 8 de marzo.

El CNE reconoció que Antioquia es uno de los departamentos con mayor volumen de inscritos a nivel nacional; sin embargo, afirmó que requiere que los partidos, movimientos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos aceleren el proceso para garantizar la vigilancia y transparencia en cada una de las urnas.

En ese sentido, mencionó cuáles son los 64 municipios que deben acelerar la postulación de testigos electorales; estos son: Abejorral, Anorí, Santa Fe de Antioquia, Apartadó, Argelia, Armenia, Belmira, Betulia, Bolívar, Briceño, Buriticá, Caicedo, Campamento, Caracolí, Carepa, Carmen de Viboral, Caucasia, Cocorná, Concordia y Copacabana.

También Donmatías, Ebéjico, El Bagre, Envigado, Fredonia, Frontino, Guadalupe, Heliconia, Itagüí, Ituango, Jardín, La Ceja, Liborina y Medellín.

Medellín

Panoramica Medellín
Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

Además, Nariño, Olaya, Peque, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Remedios, Sabanalarga, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Carlos, San Francisco, San Jerónimo, San Luis, San Rafael, San Roque y San Vicente.

Por último, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Támesis, Tarazá, Titiribí, Toledo, Turbo, Venecia, Yalí, Yarumal y Yondó.

José Antonio Parra, director de inspección y vigilancia del CNE, hizo un llamado a las organizaciones políticas para que sumen más testigos electorales para esta contienda.

“Hacemos un llamado a las organizaciones políticas que inscribieron listas de candidatos a Senado y Cámara de Representantes, así como a aquellas que participarán en las consultas del 8 de marzo, para que sigan postulando sus testigos electorales. Son ustedes los que van a ejercer inspección, vigilancia y control al proceso electoral”, dijo.

El plazo para las inscripciones, por decisión del CNE, fue prolongado hasta el jueves 5 de marzo a las 11:59 p. m.

En el resto de Colombia, aseguró el CNE, el panorama es de un avance general del 97,7 % en la cobertura de mesas.

Aunque en departamentos como Guaviare, Caquetá y San Andrés ya se logró el 100 % de cobertura.

¿Cómo puede inscribirse? Ingresando a la plataforma única actoreseleccionescongreso.cne.gov.co o comunicándose a través de llamada o WhatsApp con la línea de apoyo 300 911 04 89.

