Empalme “con el pueblo” en el ICBF se quedó sin respaldo de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia

Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación Colombiana de Defensores de Familia (Acodefam) dejó claro que no acompañará la convocatoria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para los “empalmes con el pueblo”, ordenados por el mandatario saliente Gustavo Petro.

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En el documento, la institución expresó: “Acodefam rechaza la convocatoria que viene realizando el ICBF a las diferentes organizaciones de trabajadores de la entidad ICBF, en los que citan para que concurran con sus afiliados a llevar a cabo el empalme con el pueblo”.

En otro aparte, expuso varios puntos que argumentan la decisión:

Durante dos años Acodefam ha venido solicitando un espacio para reunirse con la directora general sin que ello fuese posible, siendo sometidos a discriminación que nos vulneró durante todo este tiempo el derecho a la igualdad como organización de gremio. Acodefam es una agremiación respetuosa de la Constitución y la ley, por lo tanto, nos ajustamos a ella y, en ese orden, consideramos que el empalme se debe hacer con quienes prevén las normas constitucionales y legales, es decir, con el Gobierno que debe iniciar período institucional desde el próximo 7 de agosto. Por lo anterior, nuestra declinación va acompañada de la solicitud a que el ejercicio de empalme de la gestión de la misión del ICBF se realice con el Gobierno entrante, evitando con ello desnaturalizar el orden establecido y redundar en la deslegitimación de las instituciones que se deben al marco legal que nuestro Estado ha previsto. Desde Acodefam consideramos que los niños, niñas y adolescentes deben estar por fuera de las acciones y reacciones que no estén orientadas a oportunidades institucionales regladas que, en la actual coyuntura del país, procuren el fortalecimiento del sistema de protección, el fortalecimiento de las defensorías de familia y la dignificación de los defensores de familia del país. La ciudadanía tiene mecanismos establecidos dentro de los cuales puede invocar y garantizar su inclusión, participación y el control ciudadano, razón por la cual un empalme en los términos convocados carece de fundamento y se aparta del marco jurídico previsto en nuestro ordenamiento.

La Asociación Colombiana de Defensores de Familia expresó que está dispuesta a hacer el empalme con el Gobierno entrante. Foto: Comunicado de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia.

El mandatario electo Abelardo De La Espriella tomó la determinación de “acabar” los empalmes con el Gobierno saliente de Petro, al advertir que no ha reconocido su victoria en las urnas, en donde le ganó al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.