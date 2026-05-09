SEMANA: ¿Cómo así que una fórmula vicepresidencial le debe más de 350 millones de pesos y no le ha pagado?

SOCORRO OLIVEROS: Son 354 millones para ser exactos. De buena fe, yo le presté porque pensé que era una persona seria; luego me entero de que no tenía nada a nombre de él y que muchas de las cosas que me decía eran mentiras. Ya lleva más de un año desde que se venció el contrato, nada que paga el capital, me tiene a punta de posponer las fechas. Primero dijo que antes de diciembre de 2025, luego dijo que en enero, luego que en marzo y la última fue el 30 de abril de 2026, cuando dijo que iba a pagar toda la deuda, y tampoco salió con nada.

SEMANA: ¿Cómo se originó el préstamo? ¿Qué le argumentó Carlos Fernando Cuevas, la fórmula vicepresidencial de Santiago Botero?

S.O.: Él se aprovechó de la cercanía que tenía. El dinero era, supuestamente, para invertir en un negocio de alimentos, de donde decía que mensualmente recibía recursos. Sinceramente, yo ya hace tiempo decidí dejar de creerle todas las mentiras que dice. A mí me metió esos cuentos, me siento estafada.

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SEMANA: ¿Le firmó algún documento?...

S.O.: Sí, tenemos un contrato del préstamo de la plata, con el valor y las fechas en las que se debía pagar, también quedaron pactados los intereses, esos los pagaba mensualmente, pero llegó la fecha de pagar el capital y no salió con nada. Tuve que demandar en un juzgado civil de Bucaramanga; parece que los intereses los pagaba del mismo capital.

SEMANA: ¿Usted lo ha buscado para que le devuelva el dinero? ¿A qué compromiso han llegado?

S.O.: Muchas veces, siempre sale con una fecha que al final no cumple, ¡así van más de cinco fechas diferentes y más de un año! Ahora que se metió de vicepresidente, me mandó a decir que me pagaba antes de elecciones, pero yo sé que es otra mentira más. No entiendo cómo alguien tan mentiroso puede salir a decir que quiere administrar el país, si no es capaz de administrar el propio bolsillo.

Carlos Fernando Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero. Foto: CUENTA DE INSTAGRAM DE CARLOS FERNANDO CUEVAS

SEMANA: ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? ¿Y qué le dijo?

S.O.: Llevo varios meses sin hablar telefónicamente con él; tomé la decisión de bloquearlo en WhatsApp para no tener dolores de cabeza y evitar comentarle los videos o las fotos que sube ahora que se metió de vicepresidente, diciendo que supuestamente fue asesor de Rodolfo en la campaña a la presidencia, que va a trabajar con los más pobres, que va a arreglarles el bolsillo a los colombianos, puros cuentos. Ya tiene todas las cuentas de banco embargadas, no tiene nada a nombre de él; me imagino que está recibiendo la plata en efectivo. Ya tiene un proceso ejecutivo que lleva mi abogado, donde se suman la deuda, los intereses y el cobro del abogado.

SEMANA: ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el Juzgado 10 Civil de Bucaramanga?

S.O.: Ese proceso se demora aún, como todo en la justicia de Colombia.

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SEMANA: ¿El dinero se prestó bajo la condición de algún interés económico?

S.O.: Sí, se habían pactado unos intereses y, como le digo, siento que los estaba sacando del mismo capital. Cuando llegó el tiempo para devolver la plata, comenzó con plazos y plazos que nunca cumplió.

SEMANA: Carlos Fernando Cuevas fue amigo personal de Rodolfo Hernández, su esposo. ¿Qué pasó?

S.O.: Él no fue amigo personal de Rodolfo. Eso anda diciendo, pero no es cierto. Llegó en segunda vuelta a ayudar como voluntario en el tema de testigos electorales, luego se acercó para ayudar con el partido político, pero terminó en discusiones con Rodolfo; nunca fueron amigos personales. Conmigo sí estableció una amistad y confianza; gracias a esa confianza accedí a prestarle la plata y mire con lo que me salió.

Santiago Botero. Candidato presidencial Foto: CAMPAÃÑA SANTIAGO BOTERO

SEMANA: Carlos Fernando Cuevas Romero es la fórmula de Santiago Botero… ¿Qué opina?

S.O.: Justamente por la amistad conmigo, se acercó a Santiago Botero y le dijo que era cercano a la campaña de Rodolfo a la presidencia. Pero este tiempo me ha permitido enterarme de muchas mentiras que decía. Ya Santiago está informado de todo. Muy difícil que el vicepresidente del “multimillonario” Santiago Botero sea un embaucador, mentiroso y mala paga.

SEMANA: ¿Le ve la madera a Cuevas para ser vicepresidente de Colombia?

S.O.: Es un embaucador, a mí me tenía a punta de cuentos y ya se le cayó la máscara. No me lo imagino ni de presidente de una Junta de Acción Comunal.

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SEMANA: ¿Ha buscado a Santiago Botero para informarle sobre la deuda que tiene su fórmula vicepresidencial?

S.O.: Está enterado de todo, yo creo que ahora lo tienen embaucado a él.

SEMANA: ¿No se fía de una fórmula vicepresidencial para Colombia que le adeuda una millonada y le incumple en los pagos?

S.O.: Son un peligro, una mala copia de Rodolfo (Hernández). Quieren parecerse, pero no le llegan ni a los tobillos. No entiendo cómo dicen que quiere recuperar la economía, dar justicia y ayudar a los pobres, cuando es un embaucador que no es capaz de pagar lo que debe.

Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández. Foto: archivo particular

SEMANA: ¿El escándalo de la deuda afectará la campaña de Santiago Botero?

S.O.: Creo que esa campaña no tiene futuro político, a Santiago lo tienen cuenteado. Mi interés no es crear un escándalo, es que los colombianos se enteren de la realidad de Carlos Fernando Cuevas. Es injusto que salga en videos a decir puras mentiras, mostrando una máscara que no es y, aparte, usando la imagen de mi esposo Rodolfo.

SEMANA: ¿Qué cree que debería hacer el candidato presidencial frente a Cuevas cuando lea esta entrevista con SEMANA?

S.O.: Él ya sabe todo, creo que le toca aguantarse porque no puede cambiar de vicepresidente, pero a la gente del común que piensa votar por Carlos Fernando, le digo que no pierdan ese voto, así como yo, al día de hoy, siento que tengo perdida mi plata. Aparte de eso, me he enterado de muchas mentiras que les decía a personas cercanas, diciendo que tenía apartamentos y propiedades, aprovechándose de la cercanía que tenía conmigo.

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SEMANA: Lo paradójico es que la campaña de Santiago Botero regala motos, dinero y tiene más de un exceso económico.

S.O.: Eso es lo que más piedra me da, que Carlos Fernando sale a regalar plata, motos, plantes para negocios, pero por detrás no tiene nada a nombre de él, las cuentas están vacías y con deudas.

SEMANA: ¿Por qué decidió hablar con la prensa?

S.O.: Porque después de tantos incumplimientos, me pidió otra fecha y quise dar una última oportunidad para el 30 de abril, pero nuevamente me mintió. Entonces, al ver que anda en la calle diciendo que es una campaña multimillonaria, que son superempresarios, que quieren trabajar por los colombianos, me siento en la responsabilidad con el país de contarle la verdad para que, cuando vayan a votar, sepan quién es la persona, sin máscaras.

Rodolfo Hernández, fallecido excandidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: De otro lado, ¿cómo está viendo el panorama político en Colombia?

S.O.: Muy difícil, el país está al revés. Inseguridad y corrupción por todas partes. Eso hace que las elecciones no sean transparentes; va a existir mucha compra de votos y presión de delincuentes a punta de fusil.

SEMANA: Si Rodolfo Hernández estuviera vivo, ¿por quién cree que habría votado en la primera vuelta presidencial?

S.O.: Yo creo que por Juan Daniel Oviedo y Paloma. Rodolfo nunca fue amigo de la polarización de extremos y, como ingeniero, siempre veía los números del país y pensaba en soluciones alejadas de ideologías; lo importante es que funcionaran. Por eso, a veces decían que era de izquierda y a veces decían que era de derecha; él era de resultados. Esa polarización de país no va a traer progreso, va a traer odios de un lado contra el otro.

SEMANA: ¿Qué opina de la campaña de Iván Cepeda?

S.O.: Es la continuidad de un Gobierno que se ha dedicado a hablar y hablar mientras se roban el país y lo dominan los delincuentes en las regiones. Antes criticaba a Rodolfo por no ir a debates; ahora hace lo mismo, se contradice. Lo que me preocupa es que tiene la maquinaria del Estado trabajando para él; si hace cuatro años lograron conseguir 3 millones de votos en segunda vuelta, sin tener el poder del Estado, no sé cómo pueden actuar ahora.

SEMANA: ¿Y Paloma Valencia?

S.O.: Es una mujer berraca, se defiende bien, y me gusta la fórmula a la vicepresidencia. Yo voté por Juan Daniel Oviedo en la consulta, me parece un tipo preparado, que tiene los números del país en la cabeza y que está enfocado en resultados. Tienen posibilidades de recoger el voto alejado de los extremos.

SEMANA: ¿Y Abelardo de la Espriella?

S.O.: Abelardo es un tipo elocuente; me gusta su campaña, ha despertado el sentimiento de mucha gente. Dios quiera que logren unir el país.

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SEMANA: ¿Teme la continuidad de la izquierda en el poder después del 7 de agosto?

S.O.: Yo estoy dedicada al sector privado, a la constructora, si hay aumento de precios en los materiales que usamos, debemos subir a los productos que vendemos y el que lleva del bulto es el comprador o el que tenía la platica guardada y cada día le alcanza para menos. Me duele Colombia por la inseguridad, porque el Estado se está perdiendo en los territorios, la gente pobre ya no tiene opción de comprar vivienda, cada día hay más jóvenes dedicados a la delincuencia. Un país así, manejado por habladores y no hacedores, no tiene futuro.

SEMANA: ¿Cuáles son sus pronósticos en la primera vuelta?

S.O.: Hace cuatro años, nosotros vivimos una segunda vuelta muy difícil. Petro no tenía ninguna posibilidad de sacar 3 millones de votos más, y aun así los consiguió con la ayuda de los que ya hoy toda Colombia sabe; a nosotros nos amenazaron los delincuentes. Me preocupa la fuerza del Estado a favor de una candidatura, yo voy a votar por Abelardo o por Paloma, por el que pase a segunda vuelta contra Cepeda.

SEMANA: ¿Qué pudo pasar con Rodolfo José Hernández, su hijo, que no logró llegar al Senado?

S.O.: Rodolfo José hizo un gran esfuerzo, tuvo un accidente en diciembre que lo dejó sin poder caminar durante la campaña, le tocó hacerse terapias en los meses de las elecciones para buscar la recuperación, no pudo salir a las regiones, le llegaron mensajes de supuestos miembros del ELN para amenazar e incluso así logró 20.000 votos. Me pareció una campaña bonita, sana y de redes, en medio de las dificultades.

SEMANA: ¿Qué pasará con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido que fundó su esposo, Rodolfo Hernández?

S.O.: Justamente, Rodolfo José formó parte de una coalición en la que estuvo la Liga, se llamaba Alma. Gracias a esa coalición, el partido logró los votos necesarios para conservar la personería jurídica por cuatro años más. Yo no estoy metida en los temas del partido, estoy dedicada a la empresa, pero sé que ellos se están preparando para las elecciones de 2027 con inteligencia artificial y con gente joven; están trabajando en convertirlo en una plataforma ciudadana, como una red social. El sueño de Rodolfo de tener un partido abierto, ciudadano, que no dependa de padrinos políticos y que de verdad trabaje por Colombia, sigue más vigente que nunca. Y creo que ese es mi sueño también, y el de muchos colombianos que están cansados de lo que hacen los políticos.