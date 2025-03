“Todo muerto estira”: estos son los fuertes chats que le enviaba Rodolfo Hernández a Marelen Castillo. El CNE estudia posible violencia política

En entrevista con SEMANA el 23 de septiembre de 2022, Castillo se refirió a estos hechos. “Soy muy prudente y respetuosa. Mi eterna gratitud hacia él, pero las informaciones se filtran. Me dijo que se me había aparecido la Virgen, que me había ganado la lotería, el Baloto, pero fue él quien me hizo la invitación para ser su vicepresidenta. Trabajé muy fuerte en el proyecto político, con responsabilidad, conocimiento, con apoyo incondicional hacia él”, aseguró.