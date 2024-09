Marelen Castillo desmiente a Néstor Humberto Martínez. Confiesa que no acompañó a Rodolfo Hernández por sugerencia del Nuncio Apostólico

“Donaldo Ortiz es un médico de Bucaramanga, amigo de Rodolfo Hernández y cercano a Alonso Ortiz, rector de la una de las sedes del Minuto de Dios, quien además es su primo. Ortiz me llamó un día y me dijo: ¿usted conoce a Rodolfo? Yo pensé que era Rodolfo, el de la tesorería de la universidad y me dijo que no. Me expresó que era el candidato presidencial y yo le respondí: ‘el señor de Bucaramanga’. Me contó que buscaba una candidata vicepresidencial, pero yo respondí que qué hacía yo ahí si no era política. Pero Rodolfo quería una mujer del Pacífico, afrodescendiente, católica, académica”, narró Marelen Castillo.