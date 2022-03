Rodolfo Hernández salió a turistear antes de verse con el papa Francisco

El encuentro entre el candidato presidencial Rodolfo Hernández y el papa Francisco es un hecho y se realizará a las 8:30 a. m., hora de Roma, es decir, a las 2:30 a. m. en Colombia.

El santo padre recibirá al candidato presidencial en su oficina privada en el Vaticano, el mismo lugar por donde desfiló a comienzos de febrero Gustavo Petro.

El encuentro entre ambos es parte de la agenda privada del máximo jerarca de la Iglesia católica en Colombia y no del Vaticano; por eso, como ocurrió con el líder de la Colombia Humana, no forma parte de los eventos programados de la Santa Sede.

Hernández ya está en Roma desde la mañana de este lunes y se ha dedicado a recorrer sitios emblemáticos de la capital italiana, entre ellos la Fontana de Trevi.

El candidato presidencial está acompañado de Socorro Oliveros, su esposa, además de sus hijos Rodolfo José y Luis Carlos. No obstante, el papa Francisco solo permitirá el ingreso de tres personas por temas de protocolo y la pandemia por covid-19.

La familia de Rodolfo Hernández en Roma, minutos antes del encuentro papal. - Foto: Fotos: Campaña Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga le lleva dos regalos a Francisco, uno de ellos más simbólico y es la noticia del nombramiento de su candidata vicepresidencial, Marelen Castillo, servidora de la Iglesia católica.

Recordemos que Castillo es mariana, creyente de la Virgen de Guadalupe y ha desarrollado un papel importante en el Minuto de Dios.

El regalo principal al santo padre es una joya literaria titulada San Lorenzo de Almagro en el Gasómetro, una pieza que costó demasiado trabajo conseguirla porque es antigua y en Argentina, la tierra de Francisco, quedan escasas ediciones.

Relata la historia del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, fundado por un sacerdote jesuita llamado Lorenzo Bartolomé Massa. Narra desde que inició el club deportivo y la historia del Gasómetro, el primer estadio de dicho equipo, en la época construido con madera. Lo curioso es que ese era uno de los lugares preferidos del papa Francisco para observar fútbol.

Rodolfo Hernández en Roma, horas antes del encuentro con el papa Francisco. - Foto: Fotos: campaña Rodolfo Hernández

SEMANA conoció que Rodolfo Hernández logró conseguir el libro a través de Hugo Vásquez, uno de los estrategas argentinos que asesora en estrategias de marketing a Rodolfo Hernández.

“Le quiero pedir al santo padre que me ilumine y me dé fuerzas para sacar en el próximo gobierno que lideraremos toda esa ladronera que ha traicionado los intereses de Colombia, pedirle la bendición para llegar fortalecidos a terminar la campaña y no flaquear en el propósito supremo que es rescatar a Colombia de estas administraciones corrompidas, totalmente traicioneras que tienen arruinado y aguantando hambre a más de 22 millones de ciudadanos”, dijo Hernández.

El encuentro entre el candidato presidencial y el papa Francisco será un nuevo golpe de opinión con el que Rodolfo Hernández pretende reaparecer en el escenario presidencial y llegar a la primera vuelta en mayo próximo.