“Fico es Duque ll, pero más flaco y más mechudo”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández está en el ojo público por su viaje a Europa, en el que espera tener una reunión con el papa Francisco. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de marzo y en la conversación el candidato apuntó que quiere decirle la verdad sobre lo que pasa en Colombia.

En conversación con La W, el candidato señaló que al sumo pontífice no hay que decirle mentiras. “Al papa hay que decirle la verdad. No mentiras como acostumbran los políticos a decir. Que está divino, que está perfecto, que nadie aguanta hambre, que no se roban el patrimonio público”.

Hernández señaló, además, que está cansado de la corrupción y la mentira de los políticos. “Es que miren lo que está pasando, todos los políticos se roban la plata y traicionan a sus propios electores. Son maravillosos haciendo alocuciones mentirosas y falsas.”

Seguido a esto no dudó en mencionar el caso del presidente Iván Duque, asegurando que su discurso de posesión duró más de dos horas y dijo mentiras. “Mire lo que nos deja, más pobreza, más miseria, más corrupción, más atracos. Veintidós millones de colombianos aguantando hambre, y los políticos más ricos”.

“Y lo quieren repetir ahora en cabeza de Fico. Que es Duque ll, más flaco, más mechudo”.

Sobre la misma línea descartó un posible acercamiento con el candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, e incluso pidió que se investigara de dónde está saliendo la plata que invierte Fico en publicidad en las calles, señalando que Gutiérrez tenía bastantes, mientras él no tenía ninguna.

Cabe señalar que el pasado martes 9 de marzo Hernández oficializó su candidatura al inscribirla y mencionó que no le apuesta a las grandes manifestaciones. “La plaza pública no es relevante en este medio digital, el mundo está digital. Nosotros somos digitales y hacemos reuniones en recinto cerrado. Hacemos algunas reuniones que creo que nos agregan valor al programa de Gobierno”, aseveró, ante varios medios de comunicación.

A pesar de su tajante respuesta, al preguntarle sobre la poca cobertura de internet en algunas zonas de Colombia, Hernández explicó que no prefiere las manifestaciones porque estas no suministran los votos suficientes.

“¿Cuántos votos se necesitan para ganar la Presidencia de la República? Diez millones. ¿Cuántas manifestaciones cree? Usted sabe que las manifestaciones son todas prefabricadas. Valen 1.000 millones de pesos. Esas manifestaciones que hacen, por lo general, es con plata robada a los pobres de Colombia”, aseveró el candidato.

Frente a los cuestionamientos sobre cómo iba a hacer llegar sus propuestas a poblaciones que no cuentan con medios digitales, Hernández cuestionó si era su culpa la desconexión de algunos territorios.

“¿Es culpa mía? Nosotros vamos, cuando toque, a apelar a toda la radio veredal”, complementó.

La inscripción de la candidatura de Rodolfo Hernández no contó con amplios apoyos ni con decoración alusiva a su campaña. Fue más bien sosegada y solo estuvo acompañado de su esposa, Socorro Oliveros, y su fórmula vicepresidencial, la docente Marelen Castillo Torres.

“Nosotros no hacemos nada porque todo eso es pura payasería. Es ir y firmar un papel y listo”, resumió Hernández. “Todos los que hacen show resultan un paquete chileno como gobernantes”, agregó.

La forma de hacer campaña de Hernández resulta particular si se le compara con los demás candidatos. Mientras los demás intentan llevar su apuesta a cada rincón del país, el santandereano se encuentra en un constante tránsito entre Bucaramanga y Bogotá.