Lo último: Así fue el encuentro entre el papa Francisco y el candidato Rodolfo Hernández en el Vaticano

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández tuvo una reunión con el papa Francisco que tardó cerca de 20 minutos y de la cual no hubo fotos.

De acuerdo con lo dicho por el candidato, su conversación con el papa fue muy tranquila y espiritual y tocaron varios temas que son clave para la agenda colombiana como la pobreza y cómo combatirla, los sistemas políticos de Colombia y Argentina, su amor por el fútbol y hasta comentaron de la fórmula vicepresidencial del candidato, la académica Marelen Castillo.

Durante la reunión también hablaron sobre la pandemia y cómo el mundo está intentando luchar contra ella y sobre el fenómeno migratorio en el mundo.

“Le conté lo que está ocurriendo en Colombia que los pobres serán cada día más pobres si siguen votando por los mismos. Hablamos que Argentina es algo parecido a lo que es Colombia, entre otros temas”, dijo Hernández.

Igualmente, el candidato a la presidencia le llevó algunos regalos al sumo pontífice: un libro de su equipo de fútbol preferido San Lorenzo de Almagro emitido en 1904, un sombrero de paja colombiano y una libra de café santandereano Mesa de Los Santos.

El regalo principal al santo padre fue una joya literaria titulada San Lorenzo de Almagro en el Gasómetro, una pieza que costó demasiado trabajo conseguirla porque es antigua y en Argentina, la tierra de Francisco, quedan escasas ediciones.

Relata la historia del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, fundado por un sacerdote jesuita llamado Lorenzo Bartolomé Massa. Narra desde que inició el club deportivo y la historia del Gasómetro, el primer estadio de dicho equipo, en la época construido con madera. Lo curioso es que ese era uno de los lugares preferidos del papa Francisco para observar fútbol.

SEMANA conoció que Rodolfo Hernández logró conseguir el libro a través de Hugo Vásquez, uno de los estrategas argentinos que asesora en estrategias de marketing a Rodolfo Hernández.

“Le quiero pedir al santo padre que me ilumine y me dé fuerzas para sacar en el próximo gobierno que lideraremos toda esa ladronera que ha traicionado los intereses de Colombia, pedirle la bendición para llegar fortalecidos a terminar la campaña y no flaquear en el propósito supremo que es rescatar a Colombia de estas administraciones corrompidas, totalmente traicioneras que tienen arruinado y aguantando hambre a más de 22 millones de ciudadanos”, dijo Hernández.

Después de la reunión, Hernández estuvo en la audiencia general donde también aprovechó para estrechar la mano del sumo pontífice y le prometió que, de llegar a la Casa de Nariño, acabaría con la corrupción en Colombia y sacaría a los ladrones del gobierno, frase de la que no obtuvo respuesta del papa pero de la que seguro sí hablaron en su encuentro privado.

En redes sociales ya circula el video del momento en el cual el papa estrecha la mano del candidato de forma cordial y saluda también a su esposa.

Vale la pena recordar que el papa Francisco ya se reunió con Gustavo Petro, también candidato a la presidencia, en una reunión que duró un poco más de 40 minutos pero de la cual el aspirante al mandato presidencial no dio muchos detalles.

Durante su visita a Roma, el candidato aprovechó para hacer algo de turismo con su familia y recorrió sitios emblemáticos como la Fontana de Trevi entre otros espacios turísticos.

El candidato presidencial está acompañado de Socorro Oliveros, su esposa, además de sus hijos Rodolfo José y Luis Carlos. No obstante, el papa Francisco solo permitirá el ingreso de tres personas por temas de protocolo y la pandemia por covid-19.