A Marelen Castillo le gustaría aspirar al Senado o ser vicepresidente. Confiesa que sus lágrimas por la muerte de Rodolfo Hernández “no eran de cocodrilo”

SEMANA: Después de dos años de las elecciones presidenciales, ¿usted a qué partido pertenece hoy?

MARELEN CASTILLO: Eso no está claro, hay un vacío jurídico. Mi curul está bajo el amparo del Estatuto de la Oposición porque llegué como fórmula vicepresidencial a la segunda votación más alta en las presidenciales con el ingeniero Rodolfo Hernández. Pero en su momento, el entonces candidato hizo una recolección de firmas e inscribió su aspiración presidencial y la mía como vicepresidenta. Llegamos por un grupo significativo de ciudadanos. La Liga de Gobernantes Anticorrupción, en ese momento, no existía como partido. Eso se resolvió después de las elecciones, meses después de ser posesionados en el Congreso.

SEMANA: ¿No tiene partido?

M.C.: No pertenezco a ninguno. ¿Por qué? Cuando llegué, lo hice por un grupo significativo y, posteriormente, cuando iban a constituir el partido, citaron a una asamblea y no pertenecí. Ni siquiera me invitaron. No he sido afiliada ni soy militante. Además, le hice una consulta al Consejo de Estado y, en un fallo, me dice que ellos no tenían por qué invitarme a su asamblea.

SEMANA: En la Liga de Gobernantes señalan que las puertas están abiertas y nunca se las han cerrado.

M.C.: No se trata de abrir o cerrar puertas. Ellos no me invitaron. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy en libertad y no tengo militancia en ningún grupo político. Nosotros hacemos la consulta ante el CNE sobre a qué partido pertenezco, y me responden que no figuro como militante. Ellos no me han cerrado la puerta, pero los comentarios hacia mí atentan contra mi dignidad, son displicentes. No los he escuchado directamente, pero hay personas que me cuentan. Si uno, a veces, no va a donde lo invitan, menos a donde no lo invitan.

Marelen Castillo raja a la vicepresidenta Francia Márquez y se refiere al ingeniero Rodolfo Hernández, quien la llevó a la política. | Foto: GUILLERMO TORRES / Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿Con la muerte de Rodolfo Hernández se abre la puerta para llegar a la Liga?

M.C.: No, no es de personas. El ingeniero varias veces se refirió muy despectivamente hacia mí, pero no soy persona de rencor ni odio. Lo que guardo hacia él es gratitud. Lo entiendo, era una persona mayor, tenía dificultades de salud; lo comprendo. Tengo gratitud, pero el relacionamiento no se daba. Hoy puedo tomar cualquier decisión porque soy políticamente libre.

SEMANA: ¿Qué cree que debe pasar con la Liga de Gobernantes tras la muerte del ingeniero?

M.C.: No soy quién para decirlo, pero el partido se constituyó por una votación del pueblo colombiano. Los partidos son de la gente, pero lastimosamente así no sucede. Hoy muchos partidos tienen dueños, gamonales, propietarios. Y no debería ser así.

SEMANA: ¿Vuelve a aspirar en 2026?

M.C.: Sí, vamos a aspirar, si así los colombianos lo desean.

SEMANA: ¿A qué le gustaría?

M.C.: Estamos mirando una aspiración al Senado, por el trabajo que hemos hecho en todo el país. Mucha gente me pregunta si volvería a ser fórmula vicepresidencial, y ¿por qué no? Otros me dicen que debería ser candidata presidencial, y les respondo que no depende de uno sino del momento histórico, de lo que quieran los ciudadanos.

SEMANA: Es decir, ¿le gustaría saltar al Senado o, eventualmente, ser fórmula vicepresidencial?

M.C.: Si tenemos esa opción, sería muy interesante. La Cámara no, porque pertenece a una circunscripción regional y yo he realizado en estos dos años un trabajo de país.

Marelen Castillo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: La política es de números. ¿Cuántos votos cree que obtendría?

M.C.: Yo no hablo de los más de 10 millones de votos que obtuvimos con el ingeniero en la segunda vuelta en 2022. Miro la primera vuelta, donde hubo 6 millones. Muchos dirán que Marelen no tiene votos, como el mismo ingeniero me lo dijo en algún momento, pero nos hemos ganado la confianza de la gente, y eso solo se ve el día de las urnas. Más de 50.000 votos, sí. SEMANA después recordará esta entrevista en 2026 y podrá decir: “Mire lo que dijo en septiembre de 2024 y mire lo que sacó”.

SEMANA: ¿El de los votos era Rodolfo Hernández?

MC.: Mucha gente dice eso, pero yo me encuentro con muchas personas en el camino que me dicen: “Oiga, yo voté por usted”. Yo he hecho un trabajo de dos años en el Congreso. Tal vez sí, no llegué con votos y no tenía por qué tenerlos, ya que no era política. Y le digo una cosa: los votos para mí, en un mundo que está cambiando, no son de estructura ni de maquinaria. Hay muchos que han llegado con votos de opinión. Reitero, tal vez no llegué con votos, pero sí traje muchos respaldos.

SEMANA: Si no tiene partido, ¿cómo competir en 2026?

M.C.: Estoy libre. En esta libertad, tengo que tomar una decisión, afiliarme a alguna organización política o recoger firmas. Tengo una tabla en Excel donde puse los partidos que van con mi línea de pensamiento. Hay unas variables: yo soy más de centroderecha, he conversado con muchos líderes de partidos, hemos mirado dónde puedo estar.

SEMANA: ¿El Centro Democrático, por ejemplo?

M.C.: Soy muy amiga de ellos, me han acompañado, mi eterna gratitud. Con ellos he venido conversando, me han invitado a diferentes actividades. Habrá que tomar una decisión en su momento, y también que me reciban. Me he reunido con el presidente Álvaro Uribe, Enrique Gómez Martínez, con las directivas de Verde Oxígeno, con Ricardo Arias de Colombia Justas Libres, con Juan Manuel Galán, entre otros.

Marelen Castillo, en el Congreso. | Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Cuándo decidirá?

M.C.: Estoy haciendo unas consultas porque tengo una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Me quedé en el Congreso en la curul del Estatuto de Oposición; es una curul personal, pero no pertenezco a ningún partido o movimiento político con personería. No he tenido los beneficios que tiene la oposición. Les estoy solicitando que, teniendo en cuenta que me quedé en el Congreso, que hago oposición, que hay un grupo de personas en Colombia que necesitan tener un partido porque ellos hicieron parte en las elecciones de 2022 y necesitan un colectivo político, que nos den personería jurídica. La solicitud es de junio de 2023, y estoy esperando que se resuelva.

SEMANA: ¿Pide escindir la Liga de Gobernantes?

M.C.: No estoy pidiendo escisión; estamos solicitando una nueva personería jurídica. El CNE se ha demorado bastante, pero seguimos a la espera.

SEMANA: ¿Le parece justo que, mientras usted hace oposición, los recursos del partido de oposición estén en la Liga de Gobernantes?

M.C.: Claro, no se trata de justo o no justo, la normatividad colombiana dice que la oposición la realizan los partidos o movimientos con personería jurídica. Entonces, ¿qué pasa con tantos representantes que son independientes y no tienen un partido con personería jurídica? Ese es un punto que debería analizarse en la normatividad.

SEMANA: ¿Cómo tomó la muerte de Rodolfo Hernández?

M.C.: Hay gente que escribió que mis lágrimas eran de cocodrilo. Me dio tristeza, de corazón se lo digo. Soy una persona honesta, no tengo por qué decir mentiras o demostrar lo que no es. Me dio tristeza porque tuve la oportunidad de conocerlo, trabajé con él, creí en su proyecto político. Sin embargo, el relacionamiento después no se dio.

SEMANA: ¿Se arrepiente de no haberse tomado un café con el ingeniero?

M.C.: Los espacios, los escenarios no se dieron. Yo creo que él nunca lo quiso. No se dio, y estamos en otro momento de la vida. Le deseo el descanso eterno.

SEMANA: ¿Quedaron varios temas pendientes con Rodolfo?

M.C.: Cuando él me señaló de tantas cosas, no me dejó hablar; tal vez me hubiera gustado conversar. Él me lanzaba acusaciones que no eran ciertas, me dolían mucho; nunca se nos permitió aclararlas, pero bueno, hubiese sido interesante hablar.

SEMANA: Usted es académica. ¿Después de dos años se ha decepcionado de algunos sectores del Congreso?

M.C.: Claro, no es decepción, es que comprobé cuál es la realidad del Congreso: son elegidos por el pueblo, pero cuando toman las decisiones, en algunos casos, no piensan en el pueblo, sino que piensan individualmente. Eso se ve allá. Otros tienen una ideología y la defienden más allá de la realidad en la que vive el pueblo.

Representante Marelen Castillo. | Foto: Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Ha visto muchas transacciones políticas en el Congreso?

M.C.: No las veo, yo escucho. Por ejemplo, hay unos que dicen: “Si no me dan estos cargos, no les voto”. Es muy triste. ¿Dónde quedó el bienestar de los colombianos? Le pregunto porque muchas de estas reformas del Gobierno Petro no permiten el desarrollo de la economía, y hay que buscar el equilibrio.

SEMANA: ¿Y qué tan comunes son los comentarios?

M.C.: Les he escuchado a varios, lastimosamente.

SEMANA: Usted pudo ser vicepresidenta. Si puede evaluar a Francia Márquez, ¿cuánto le pone?