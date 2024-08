La contundente respuesta de Marelen Castillo a esposa de Rodolfo Hernández: “¿Desagradecida porque no caí en el juego de ellos?”

La respuesta de la hoy Representante a la Cámara no se hizo esperar y a través de sus redes sociales contesto de manera enfática a la esposa de Rodolfo Hernández. “¿Desagradecida porque no caí en el juego de ellos de retirarme?” , escribió en primer momento.

“Desconocer que he sido yo quien ha dado la cara a los más de 10 millones de colombianos que se sintieron abandonados al finalizar la contienda electoral, eso es desagradecer”, respondió Castillo, quien señaló que “ la violencia política contra mí no cesa ”.

Finalmente, sentenció: “Creen que pueden maltratar a todo el mundo, y precisamente su molestia fue porque yo no quise prestarme a traicionar a los colombianos, no asumiendo la responsabilidad que me corresponde como principal representante de la oposición. Además, yo no vivo de los abrazos y las fotos con Petro”.