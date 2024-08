Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández: “Un gobierno de Marelen Castillo sería peor que uno de Francia Márquez”

Socorro Oliveros, esposa del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, habló sobre su relación con Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial del ingeniero, en SEMANA. Asegura que no ha vuelto a hablar con ella, pero que tampoco le “interesa” hacerlo.

“Sí, lleva varios días en la uci luchando por su vida. El riesgo fue porque tuvo una complicación en la recuperación de la operación, se le reventó una vena y le complicó todo. Ahora estamos a la espera de que siga reaccionando bien. Este proceso es lento y no se lo deseamos a nadie”, informó.

Y contó qué ha sido lo más doloroso de la situación: “Verlo físicamente golpeado. Él siempre fue un hombre corpulento y verlo pasando por esta enfermedad no es fácil”.

“Los médicos dicen que eso venía de cinco años atrás. Sin embargo, sí pudo la política hacer que se acelerara el proceso. Tanto estrés vuelve ácido el cuerpo y eso perjudica. (...) Yo siempre he dicho que nosotros nunca hemos tenido necesidad de meternos en esto, pero Rodolfo siempre tenía el sueño de servirle a la gente. No crea, a uno como empresario le duele pagar impuestos y ver cómo roban y derrochan la plata. Él creyó que podía ser Cristóbal Colón, se enfrentó al sistema, y vea, el sistema ahora no lo perdona”, dijo la esposa del ingeniero.