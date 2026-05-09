La política en Colombia está de luto: expresidentes y líderes lamentan la muerte de Germán Vargas Lleras

Álvaro Uribe Vélez

Expresidente de la República

Álvaro Uribe Vélez. Expresidente de la República Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA-SEMANA

“En mala hora de la patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento en que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general. A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad”.

Gustavo Petro

Presidente de la República

Gustavo Petro. Presidente de la República Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general, contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”.

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Iván Duque Márquez

Expresidente de la República

Iván Duque Márquez. Expresidente de la República Foto: Johan Toro-SEMANA

“Recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras. Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración”.

Juan Manuel Santos

Expresidente de la República

Juan Manuel Santos. Expresidente de la República Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija, Clemencia, a su nieto, Agustín, y a todos sus seres queridos”.

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Andrés Pastrana Arango

Expresidente de la República

Andrés Pastrana Arango. Expresidente de la República Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Lamento mucho la partida de Germán Vargas Lleras. Fue un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia reciente de Colombia. A su hija y a toda su familia, mis sentidas condolencias”.

Ernesto Samper Pizano

Expresidente de la República

Ernesto Samper Pizano. Expresidente de la República Foto: LESLY SÁNCHEZ-SEMANA

“Lamento mucho el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, a quien recordaremos como jefe político y gobernante. Las huellas de su paso por el gobierno quedarán en la memoria del país. Las leyes, las obras de infraestructura, las viviendas de interés social serán testigos de sus condiciones de líder y administrador público”.

César Gaviria Trujillo

Expresidente de la República

César Gaviria Trujillo. Expresidente de la República Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Mi solidaridad con los familiares y amigos de Germán Vargas Lleras. Lamento profundamente su fallecimiento. Que en paz descanse”.

Abelardo de la Espriella

Candidato presidencial

Abelardo de la Espriella. Candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Germán Vargas Lleras fue uno de los más grandes de la política colombiana, un soldado y comandante de mil batallas, un verdadero guerrero, no solo en el servicio público, sino de la vida misma. Se va uno de los grandes, férreo combatiente de la criminalidad y sobreviviente del terrorismo. Germán deja un legado como político y ejecutor. También lo recuerdo en los momentos privados, cuando gozaba con la música y orgullosamente hacía gala de su buen gusto musical”.

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Iván Cepeda

Candidato presidencial

Iván Cepeda. Candidato presidencial Foto: HEIDY LEÓN-SEMANA

“Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”.

Paloma Valencia

Candidata presidencial

Paloma Valencia. Candidata presidencial Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia. Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles! Abrazo con afecto a su hija, Clemencia, a sus hermanos, Enrique y José Antonio, y a toda la familia de Cambio Radical. Dios lo tiene en su gloria”.