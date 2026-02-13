Candidata creada con IA concurrirá en las elecciones legislativas de Colombia: su aparición causa revuelo en las redes

Una candidata creada con inteligencia artificial participará en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia, donde competirá por uno de los escaños reservados para las circunscripciones indígenas.

Su nombre es “Gaitana” y aunque no es una persona física, aparecerá oficialmente en una de las papeletas como postulante independiente bajo la identificación “IA”.

La iniciativa ha despertado un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios discuten los alcances éticos, legales y políticos de una campaña impulsada por tecnología. La propuesta no solo plantea una candidatura inédita en el país, sino que también abre interrogantes sobre el futuro de la participación ciudadana mediada por sistemas digitales.

La figura de “Gaitana” y su propuesta de democracia digital

En plataformas digitales, “Gaitana” es representada como una mujer de piel azul con taparrabos de plumas. Se define como “ambientalista” y “animalista”, y asegura que, en caso de resultar elegida, todas sus decisiones serían sometidas a votaciones virtuales con la ciudadanía.

Con una voz generada artificialmente y un acento similar al de un hablante no nativo de español, la candidata explicó el jueves a Caracol Radio que se trata de una “campaña” que se “basa en la democracia digital” para “escuchar y organizar la voz colectiva”.

“Mi enfoque es cómo la comunidad puede tomar decisiones”, “lo importante es que cada persona tenga voz en las decisiones que les afectan”, agregó “Gaitana”.

“Gaitana” asegura que, si llega al Congreso, cada decisión será sometida a votación digital con la ciudadanía. Foto: AFP

La IA también sostuvo que fue creada por “jóvenes entusiastas de la inteligencia artificial” procedentes “de varias etnias”, lo que, según sus promotores, refuerza el carácter colectivo del proyecto.

Aval legal y participación en circunscripciones indígenas

Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar los comicios, un funcionario explicó a la AFP que legalmente se trata de un candidato que realiza campaña a través de su inteligencia artificial. Por ello, figurará en la papeleta como “IA” dentro de la elección de las circunscripciones indígenas.

La Registraduría confirmó que la postulación es válida y aparecerá en la papeleta identificada como “IA”. Foto: AFP

Estos escaños están destinados exclusivamente a pueblos originarios, con el objetivo de garantizar su representación política en el Congreso. En este contexto, la presencia de una candidatura impulsada por tecnología ha generado tanto apoyo como cuestionamientos dentro y fuera de las comunidades.

El nombre elegido tampoco es casual. “Gaitana” remite a una indígena legendaria símbolo de resistencia, figura histórica evocada ahora en clave digital para representar una propuesta política innovadora.

Detrás del proyecto: tecnología y comunidad

Según la propia candidata virtual, recibirá propuestas de proyectos de ley que serán discutidas y aprobadas en comunidad antes de ser elevadas formalmente ante el Congreso. La idea, explican sus creadores, es que funcione como un canal estructurado para recoger y organizar la voluntad colectiva.

Carlos Redondo, ingeniero mecatrónico del pueblo Zenú y también candidato, lidera el proyecto. De acuerdo con Redondo, las opiniones de “Gaitana” se construyen a partir de las discusiones sostenidas por más de 10.000 usuarios en el chatbot gaitanaia.org.

