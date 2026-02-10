Tecnología

Elon Musk lanzó advertencia sobre un futuro dominado por la IA y la posible pérdida del control humano: “Solo intento ser realista”

A pesar de advertir que la inteligencia artificial podría llegar a dominar el panorama intelectual del planeta, Musk continúa impulsando su desarrollo.

Redacción Tecnología
10 de febrero de 2026, 11:46 a. m.
El magnate lanzó nuevas declaraciones sobre los riesgos de la IA en la humanidad.
El magnate lanzó nuevas declaraciones sobre los riesgos de la IA en la humanidad.

Elon Musk ha mostrado una postura cambiante frente a la inteligencia artificial (IA). Durante años fue una de las voces más visibles que alertaban sobre los peligros de un avance tecnológico sin control, insistiendo en la necesidad de límites y regulaciones. Sin embargo, su discurso ha dado un giro notable y hoy participa activamente en la competencia por desarrollar sistemas de IA cada vez más potentes.

Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

Este cambio se produce en un contexto más amplio de transformación social, marcado por una crisis de confianza, según advierte el historiador Yuval Noah Harari. El creciente uso de algoritmos y sistemas inteligentes en las relaciones cotidianas ha desplazado la fe depositada en las personas hacia las máquinas, generando un escenario en el que la tecnología gana credibilidad mientras la confianza entre seres humanos se debilita.

A pesar de advertir que la inteligencia artificial podría llegar a dominar el panorama intelectual del planeta, Elon Musk continúa impulsando su desarrollo. El empresario sostiene que, si la evolución actual no se detiene, “la gran mayoría de la inteligencia en el futuro será IA”, relegando a los seres humanos frente a sistemas que superarán ampliamente las capacidades de la inteligencia biológica.

El desarrollo de la inteligencia artificial podría conducir a una era en la que el dinero deje de ser esencial.
En el horizonte tecnológico se vislumbra un mundo donde los empleos tradicionales pierdan relevancia. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y YouTube @10downingstreet

“Quiero dejar claro que soy muy pro humano, así que quiero asegurarme de que tomemos medidas que garanticen que los humanos sigan estando presentes. Que al menos estemos ahí. Pero solo digo que, en cuanto a la inteligencia total, creo que quizá en cinco o seis años la IA superará la suma de toda la inteligencia humana. Y si eso continúa, en algún momento la inteligencia humana será menos del 1% de toda la inteligencia”, precisó el magnate.

Luego, agregó que, aunque es “difícil imaginar que si los humanos tienen, digamos, el 1% de la inteligencia combinada de la inteligencia artificial, estarán a cargo de la IA. Creo que lo que podemos hacer es asegurarnos de que la IA tenga valores que hagan que la inteligencia se propague por el universo”.

Asistentes de IA serían capaces de predecir e influir en las decisiones humanas.
Asistentes de IA serían capaces de predecir e influir en las decisiones humanas. Foto: Getty Images

En esencia, Musk mantiene la percepción de que el peligro persiste, como ya lo advertía tiempo atrás. No obstante, su discurso actual deja entrever una aceptación casi inevitable del riesgo, acompañada de una sensación de incertidumbre que dista de ser tranquilizadora.

"No creo que los humanos puedan controlar algo que es mucho más inteligente que ellos. Solo intento ser realista. Si la inteligencia artificial es mucho mayor, si la IA es, digamos, un millón de veces más inteligente que la inteligencia biológica, creo que sería una tontería pensar que hay alguna forma de mantener el control sobre ella", precisó.

