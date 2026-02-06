Tecnología

El ambicioso plan de Elon Musk para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial: “Ocurrirá en 36 meses o menos”

El magnate tecnológico explicó que se obtendría “una eficacia cinco veces mayor de los paneles solares en el espacio que en el suelo, y no se necesitan baterías”.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
6 de febrero de 2026, 6:09 p. m.
La IA llegará al espacio en menos de 36 meses, según Elon Musk
La IA llegará al espacio en menos de 36 meses, según Elon Musk Foto: AFP

Elon Musk cree que el mejor lugar para llevar los centros de datos para la inteligencia artificial (IA) es el espacio, donde ve un despliegue más eficiente y económico, e incluso vaticina que esto ocurrirá en menos de 36 meses.

El magnate tecnológico planea poner en órbita un teravatio de GPU. La razón se encuentra en la disponibilidad energética, es decir, la producción de energía necesaria para poner en funcionamiento los centros de datos.

Científicos alertan por una amenaza sin precedentes que podría intensificarse en los próximos días

Según explicó en el pódcast Cheeky Pint, de Dwarkesh Patel, se obtendría “una eficacia cinco veces mayor de los paneles solares en el espacio que en el suelo, y no se necesitan baterías”.

Ello se debe a que en el espacio no hay problemas con la disponibilidad de la energía solar porque siempre hay sol, es decir, “no hay ciclo de día y noche, ni estacionalidad, ni nubes, ni atmósfera”.

Estados Unidos

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

Tecnología

Prepárese: Netflix dejará de funcionar en esta popular consola PlayStation a partir de la siguiente fecha

Tecnología

Meta prepara una aplicación independiente de Vibes para crear y compartir videos generados por IA

Tecnología

Xbox se alista para presentar su nueva generación de consolas: gráficos mejorados y jugabilidad híbrida estarían en camino

Tecnología

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Tecnología

Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

Tecnología

Utilizar la lavadora durante estas horas del día es un error crítico porque el consumo de energía en el hogar puede dispararse

Mundo

¿Viene censura definitiva a X en España? Líder de izquierda arremete contra Elon Musk: “Es un nazi peligroso”

Tecnología

“El dinero no puede comprar la felicidad”: publicó Elon Musk, el hombre más rico del mundo

Tecnología

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

“La atmósfera por sí sola produce una pérdida de energía de aproximadamente el 30%”, aseguró.

SpaceX ya tiene una amplia red de satélites en órbita (más de 9.600 Starlink actualmente).
SpaceX ya tiene una amplia red de satélites en órbita (más de 9.600 Starlink actualmente). Foto: Getty Images

Para Musk, además, el espacio es “el único lugar donde realmente se puede escalar”. Este plan, sin embargo, plantea un problema con el mantenimiento de las GPU, ya que no sería tan sencillo repararlas o sustituirlas allí arriba si fallan en el entrenamiento de la IA. Sin embargo, descartó que sea realmente un problema, especialmente si se instalan GPU recientes.

“Una vez que empiezan a funcionar y se supera el ciclo de depuración inicial de Nvidia o de quienquiera que fabrique los chips (podrían ser chips Tesla AI6 o similares, o TPU, Trainiums, etc.), son bastante fiables pasado cierto punto. Así que no creo que el mantenimiento sea un problema”, precisó.

Durante un foro internacional, Musk dejó un mensaje inesperadamente esperanzador.
Elon Musk cree que el mejor lugar para llevar los centros de datos para la inteligencia artificial (IA) es el espacio. Foto: Bloomberg via Getty Images

Musk está tan convencido de este plan que afirma que el espacio será “el lugar económicamente más atractivo para implementar la IA”, e incluso vaticina que ocurrirá en 36 meses o menos.

También asegura que es más asequible fabricar las células solares de los paneles que se instalarán en el espacio porque no necesitan una estructura pesada, ni baterías ni vidrio. Y al ser preguntado por las dificultades de ingeniería que plantearía el nuevo escenario, como la resistencia a la radiación o el reemplazo del ancho de banda infinito con láseres en órbita, simplemente ha cambiado el enfoque hacia la escasez actual de las turbinas para los sistemas de enfriamiento.

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Musk pretende lanzar al espacio un millón de satélites para generar una órbita para centros de datos espaciales enfocados a impulsar las capacidades de inteligencia artificial (IA) actuales, utilizando energía solar.

Defiende que será “la forma más eficiente de satisfacer la creciente demanda de potencia de procesamiento de IA”, dado que estarán impulsados por energía solar para su funcionamiento", y ya ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos el permiso para hacerlo.

Este plan está respaldado por la reciente adquisición de xAI por parte de SpaceX, con la que Musk no solo avanza en la unificación de su imperio sino que fusiona la carrera espacial con la inteligencia artificial.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

La retirada del soporte no implica cambios en la cuenta o la suscripción del usuario.

Prepárese: Netflix dejará de funcionar en esta popular consola PlayStation a partir de la siguiente fecha

Meta ha incursionado en la Inteligencia Artificial integrando varias de sus funciones a esta herramienta

Meta prepara una aplicación independiente de Vibes para crear y compartir videos generados por IA

Una reunión interna en xAI terminó convirtiéndose en el origen de una de las declaraciones más comentadas del sector tecnológico.

El ambicioso plan de Elon Musk para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial: “Ocurrirá en 36 meses o menos”

Lisa Su, CEO de AMD, mencionó que el desarrollo de la próxima generación de Xbox “avanza bien para apoyar un lanzamiento en 2027”.

Xbox se alista para presentar su nueva generación de consolas: gráficos mejorados y jugabilidad híbrida estarían en camino

En este tipo de eclipse, la Luna no cubre completamente el Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor de su borde.

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Cuando los mensajes afectan la honra, el buen nombre o la reputación de alguien, podrían constituir delitos.

Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

El consumo de electricidad se ha convertido en uno de los factores que más impacta la economía familiar.

Utilizar la lavadora durante estas horas del día es un error crítico porque el consumo de energía en el hogar puede dispararse

Las víctimas le reclamaron al CEO de Meta por las pocas medidas que hay en las redes sociales.

Mark Zuckerberg cuestionó el impacto de las investigaciones internas en la imagen de Meta: “Creo que deberíamos ser elogiados”

El objeto generó gran asombro entre los investigadores que quedaron horrorizados.

Científicos alertan por una amenaza sin precedentes que podría intensificarse en los próximos días

Noticias Destacadas