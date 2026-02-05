El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

En 2025, científicos detectaron un objeto que atravesaba las zonas más remotas del sistema solar, sin sospechar en ese momento la magnitud de su descubrimiento. Bautizado posteriormente como 3I/ATLAS, este cuerpo celeste se ha convertido en uno de los hallazgos astronómicos más sorprendentes de los últimos años.

Ante esto, un grupo internacional de astrónomos logró determinar por primera vez las dimensiones del objeto interestelar 3I/ATLAS, el tercero identificado con origen fuera del sistema solar.

De acuerdo con observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble, se trata de un cuerpo considerablemente más grande que otros visitantes similares detectados hasta ahora, con un núcleo sólido que alcanzaría cerca de 2,6 kilómetros de diámetro.

Este cálculo convierte a 3I/ATLAS en el objeto interestelar de mayor tamaño registrado hasta la fecha. Para llegar a esta estimación, los astrónomos debieron aislar la luz propia del núcleo del brillo generado por la coma, una envoltura de gas y polvo que se forma cuando el objeto se aproxima al Sol.

Para algunos investigadores, el comportamiento de 3I/ATLAS alimenta la reflexión sobre la posibilidad de no estar solos en el universo. Foto: Getty Images

Más allá de sus dimensiones, los análisis científicos señalan que 3I/ATLAS podría tener una masa muy superior a la de otros objetos interestelares previamente observados, como 2I/Borisov o Oumuamua, superándolos por varias decenas de veces. Las observaciones también han permitido identificar aspectos de su composición, en la que se detectan sustancias como agua, dióxido de carbono y metano.

En consecuencia, su tamaño, sus características químicas y el comportamiento de los gases que expulsa abren nuevos interrogantes sobre su procedencia. Los astrónomos continuarán estudiando la información recopilada para establecer si se trata de un cometa interestelar de proporciones inusuales o de un tipo de objeto aún poco comprendido.

Imagen captada por el telescopio Hubble. Foto: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Observatorio Astronómico de Shanghái).

Además de los estudios realizados por el equipo internacional de astrónomos, el satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, por sus siglas en inglés) de la NASA también registró la presencia de 3I/ATLAS durante una ventana de observación que se extendió del 15 al 22 de enero. Estas observaciones complementan el seguimiento del objeto desde el espacio y aportan nuevos datos sobre su comportamiento.

De acuerdo con información publicada por la NASA, el análisis de los registros de TESS permitió detectar el débil cometa al combinar numerosas tomas para seguir su desplazamiento. Estos datos serán clave para examinar su nivel de actividad y su rotación, aprovechando la capacidad del satélite para vigilar amplias zonas del cielo, estudiar variaciones de brillo estelar y observar cometas y asteroides situados a grandes distancias.