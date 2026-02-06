Cápsula

Plataforma especializada en Inteligencia Artificial en el sector legal anunció su llegada a Colombia

La plataforma ya supera los 20.000 abogados usuarios en Latinoamérica y proyecta alcanzar 50.000 en Colombia para 2026.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 2:32 p. m.
Magnar llega a Colombia
Magnar llega a Colombia Foto: Cortesía Magnar

Magnar, plataforma de inteligencia artificial legal, anunció su llegada oficial a Colombia, uno de los mercados jurídicos más grandes y dinámicos de América Latina.

Fundada en 2025, Magnar tiene como misión acelerar la práctica jurídica en Latinoamérica mediante una IA especializada, trazable y segura, entrenada sobre fuentes normativas y jurisprudenciales locales. A diferencia de las soluciones generalistas, la plataforma está diseñada para casos de uso reales del trabajo legal y entrega respuestas con referencias verificables que respaldan el análisis profesional.

Para Magnar, Colombia representa un mercado estratégico por su escala, dinamismo y nivel de actividad. Al cierre de 2024, el país registraba más de 400.000 abogados titulados, una de las mayores densidades de abogados per cápita a nivel global, y un mercado de servicios jurídicos que en 2023 generó ingresos por COP $4,1 billones.

“En Colombia y en la región existe una tendencia clara: el interés por incorporar IA para mejorar eficiencia y calidad es alto, pero persisten brechas de adopción a escala, gobernanza y confianza. Magnar busca cerrar estas brechas ofreciendo una solución con trazabilidad jurídica, altos estándares de privacidad e integración con herramientas clave como Microsoft Word y gestores documentales, permitiendo que la IA se incorpore al flujo real del día a día de los equipos legales” asegura Andrés Arellano, CEO de Magnar.

En materia de financiamiento, Magnar ha levantado capital en dos etapas: una ronda pre-seed por US$300.000, donde participaron la aceleradora Platanus Ventures, Punto Cero Ventures, los ex fundadores de Cornershop, entre otros inversionistas ángeles; y una ronda seed por US$500.000, con la participación de Carey, uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de la región, como inversionista estratégico.

El capital está siendo utilizado para continuar invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D) en el producto, profundizar las fuentes normativas locales, y acelerar la expansión regional.

“A corto plazo, abriremos una agenda de demos y pilotos con estudios de abogados y áreas legales corporativas en Colombia, además de lanzar un programa de prueba gratuita de 14 días para equipos legales. Proyectamos alcanzar 5.000 abogados usuarios en el corto plazo y llegar a 50.000 abogados que hayan utilizado Magnar en Colombia para 2026” finaliza Arellano.

