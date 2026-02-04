Tecnología

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

Una charla pública reveló un hábito personal que habría marcado el rumbo profesional de Elon Musk.

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 12:25 a. m.
La gestión del tiempo aparece como un rasgo central en el relato de Justine Musk.
Cuando se habla de Elon Musk, es común asociarlo con cohetes, coches eléctricos y visiones futuristas. Sin embargo, detrás de su éxito no solo hay innovación, sino también una estrategia psicológica que, según su exesposa Justine Musk, ha sido clave en su trayectoria.

La escritora canadiense, conocida por su literatura de fantasía y por haber compartido años de su vida con el magnate, reveló en una charla TED de 2014 un aspecto poco conocido: la importancia de saber decir “no”. No como un acto de negación, sino como un mecanismo para proteger lo más valioso: el tiempo y la energía.

El arte de priorizar: cuando menos es más

Justine Musk explicó que el éxito de Elon no se basa solo en su talento o recursos, sino en su habilidad para proteger lo más valioso: su tiempo y energía. La técnica, que ella llama ‘psicología de la oposición’, no se trata de rechazar todo, sino de elegir sabiamente qué merece atención.

“Dijo que no a las personas que querían su tiempo, atención y energía. Dijo que no de una manera que protegiera sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos”, señaló Justine.

No todas las oportunidades suman, y esa idea habría guiado una de las carreras más exitosas del mundo.
Para su exesposa, el verdadero valor del empresario no radica en sus recursos, sino en la forma en que los administra. Foto: Bloomberg via Getty Images

Esta filosofía, según Justine, es esencial para mantener el rumbo en un mundo lleno de distracciones. No es casualidad que quienes logran metas extraordinarias, como Musk, dominen esta habilidad.

“Y entendí que detrás de cada no hay un ‘sí’ más profundo a lo que quieres. Tu sí profundo es tu derecho a soñar”, afirmó, refiriéndose a la capacidad de priorizar sueños y objetivos personales.

La obsesión como motor: el “sí” que impulsa el éxito

Pero decir “no” no es lo único que define el método de Musk. Justine asegura que el enfoque obsesivo hacia sus metas es igual de determinante. La combinación de negar aquello que dispersa su energía y concentrarse en lo que importa conforma una filosofía que según la autora, explica gran parte de su éxito.

Además, esta habilidad implica enfrentar posibles reacciones negativas de quienes reciben la oposición y gestionar el tiempo con precisión.

Las críticas de gobiernos europeos marcaron el tono de la polémica que rodea a X y su asistente de IA.
Negar lo que distrae y reforzar lo esencial habría sido una combinación decisiva en su camino al éxito. Foto: AFP

Justine señala que dominar el ‘no’ refleja poder, la capacidad de decir basta y elegir hacia dónde se dirige cada momento de la vida, dejando claro que detrás de cada negativa estratégica hay un compromiso profundo con los propios sueños.

El éxito del empresario estaría ligado a una disciplina personal aplicada durante años.

