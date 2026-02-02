Tecnología

Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

La propuesta plantea que la robótica y la IA se conviertan en aliados estratégicos para atender a las personas mayores de acuerdo con sus necesidades.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
2 de febrero de 2026, 7:12 p. m.
Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA.
Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA. Foto: Montaje Semana (Fotos de Getty Images

El empresario y multimillonario Elon Musk asistió por primera vez al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, una presencia que no pasó desapercibida debido a sus críticas previas hacia este encuentro. Su participación resultó inesperada y generó atención entre los asistentes, considerando su postura histórica frente a este tipo de cumbres internacionales.

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

Durante su intervención, Musk volvió a proyectar una visión centrada en el futuro al asegurar que los robots humanoides impulsados por inteligencia artificial podrían asumir, en un corto plazo, el cuidado de las personas mayores. El magnate explicó que el envejecimiento de la población avanza a un ritmo acelerado y que la sociedad enfrenta una falta creciente de cuidadores.

La propuesta plantea que la robótica y la inteligencia artificial se conviertan en aliados estratégicos para afrontar esta problemática. Según Musk, las alternativas actuales, como los hogares geriátricos o la atención profesional especializada, no solo son insuficientes, sino también cada vez más costosas, lo que refuerza la necesidad de nuevas herramientas para garantizar el bienestar de los adultos mayores.

Musk describió un escenario en el que las tareas diarias dejarán de depender del esfuerzo humano.
Su participación resultó inesperada y generó atención entre los asistentes, considerando su postura histórica frente a este tipo de cumbres internacionales. Foto: AP

Ante este panorama, Elon Musk plantea que en el futuro la respuesta estará en la robótica, específicamente en Optimus, un robot humanoide con inteligencia artificial diseñado para atender a las personas mayores de acuerdo con sus necesidades.

Tecnología

Científicos de la NASA emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial el 8 de febrero

Tecnología

Tiene un año de 355 días y se parece a la Tierra: el exoplaneta que intriga a los científicos

Tecnología

Elon Musk planea una red de satélites para procesar inteligencia artificial desde el espacio a través de SpaceX

Tecnología

No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

Tecnología

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

Tecnología

¿Se acaban Uber, inDrive y DiDi? Lo que pasaría con usuarios y conductores tras proyecto del Gobierno que busca eliminar las apps

Tecnología

Un ‘arca de Noé’ en la Luna: científicos planean conservar la vida de la Tierra para salvar especies amenazadas

Tecnología

WhatsApp respondió a Elon Musk y a Pável Dúrov sobre la seguridad de la app: “Cualquier afirmación es falsa”

Tecnología

“No sé cuál metáfora usar”: Elon Musk dijo cuál será el punto en que la humanidad se transformará y será ‘súper avanzada’

Mundo

Elon Musk responde por primera vez tras divulgación de sus mensajes con Jeffrey Epstein sobre visitar su isla

“No hay suficientes personas para cuidar a nuestros mayores (...) Si tuvieras un robot que pudiera cuidar y proteger a tus mayores, sería algo genial, algo que todo el mundo querría tener”, señaló Musk, a lo que agregó que, “creo que pronto tendremos eso”.

Optimus ha sido concebido con una estructura similar a la humana, lo que le permitiría realizar prácticamente las mismas acciones que una persona. Su diseño incluye extremidades y dedos funcionales, lo que, combinado con sistemas avanzados de IA, lo convierte en uno de los desarrollos más cercanos al comportamiento humano. Esta tecnología permitiría que el robot se adapte no solo a tareas físicas, sino también a las rutinas, estados de ánimo y requerimientos particulares de cada individuo.

Elon Musk reveló detalles sobre los extraterrestres y dijo que la humanidad vive “el momento más interesante de su historia”

La propuesta se sustenta en los avances acelerados de la inteligencia artificial generativa, que ha demostrado una notable capacidad de comprensión e interacción. Plataformas como ChatGPT, Gemini o Copilot evidencian que las máquinas ya pueden comunicarse de manera natural con los humanos.

Más de Tecnología

Artemis II marca un hito en la exploración espacial humana tras más de 50 años sin misiones tripuladas alrededor de la Luna.

Científicos de la NASA emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial el 8 de febrero

Científicos creen que hay más posibilidades de encontrar un mundo que pueda ser habitado por los humanos.

Tiene un año de 355 días y se parece a la Tierra: el exoplaneta que intriga a los científicos

SpaceX ya tiene una amplia red de satélites en órbita (más de 9.600 Starlink actualmente).

Elon Musk planea una red de satélites para procesar inteligencia artificial desde el espacio a través de SpaceX

Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA.

Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

Una mala conexión wifi podría arruinar toda la experiencia de reproducción de contenidos.

No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

Así es Moltbook, la red social sin humanos donde interactúan miles de agentes de IA.

La red social que no fue creada para humanos: así es la plataforma donde los agentes de inteligencia artificial se comunican entre sí

Proyecto de ley encendería las alarmas y podría acabar con las apps de transporte.

¿Se acaban Uber, inDrive y DiDi? Lo que pasaría con usuarios y conductores tras proyecto del Gobierno que busca eliminar las apps

Luna (Foto Getty)

Un ‘arca de Noé’ en la Luna: científicos planean conservar la vida de la Tierra para salvar especies amenazadas

La propuesta podría dejar por fuera de la legalidad a múltiples servicios digitales.

Conductores y usuarios en riesgo: estas son las aplicaciones de transporte que podrían dejar de operar en Colombia

El descubrimiento de una nueva molécula orgánica con azufre en el espacio aporta una pista clave para comprender cómo pudo surgir la vida.

La extraña molécula que ronda en el espacio y podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Noticias Destacadas