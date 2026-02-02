Robots humanoides para cuidar a los mayores: la propuesta de Elon Musk que podría cambiar el futuro

El empresario y multimillonario Elon Musk asistió por primera vez al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, una presencia que no pasó desapercibida debido a sus críticas previas hacia este encuentro. Su participación resultó inesperada y generó atención entre los asistentes, considerando su postura histórica frente a este tipo de cumbres internacionales.

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

Durante su intervención, Musk volvió a proyectar una visión centrada en el futuro al asegurar que los robots humanoides impulsados por inteligencia artificial podrían asumir, en un corto plazo, el cuidado de las personas mayores. El magnate explicó que el envejecimiento de la población avanza a un ritmo acelerado y que la sociedad enfrenta una falta creciente de cuidadores.

La propuesta plantea que la robótica y la inteligencia artificial se conviertan en aliados estratégicos para afrontar esta problemática. Según Musk, las alternativas actuales, como los hogares geriátricos o la atención profesional especializada, no solo son insuficientes, sino también cada vez más costosas, lo que refuerza la necesidad de nuevas herramientas para garantizar el bienestar de los adultos mayores.

Ante este panorama, Elon Musk plantea que en el futuro la respuesta estará en la robótica, específicamente en Optimus, un robot humanoide con inteligencia artificial diseñado para atender a las personas mayores de acuerdo con sus necesidades.

“No hay suficientes personas para cuidar a nuestros mayores (...) Si tuvieras un robot que pudiera cuidar y proteger a tus mayores, sería algo genial, algo que todo el mundo querría tener”, señaló Musk, a lo que agregó que, “creo que pronto tendremos eso”.

This is a great discussion by @elonmusk at the WEF in Davos on how Optimus will help the elderly. Our population is aging rapidly. Just the other day my grandmother fell and broke her hip. She lives by herself about an hour drive from me, so it's difficult to be there all the… pic.twitter.com/PCDcaf0xys — Adam Lowisz X Meetup 🇺🇸🇵🇱🇪🇺🇬🇧🇺🇦 (@AdamLowisz) January 22, 2026

Optimus ha sido concebido con una estructura similar a la humana, lo que le permitiría realizar prácticamente las mismas acciones que una persona. Su diseño incluye extremidades y dedos funcionales, lo que, combinado con sistemas avanzados de IA, lo convierte en uno de los desarrollos más cercanos al comportamiento humano. Esta tecnología permitiría que el robot se adapte no solo a tareas físicas, sino también a las rutinas, estados de ánimo y requerimientos particulares de cada individuo.

La propuesta se sustenta en los avances acelerados de la inteligencia artificial generativa, que ha demostrado una notable capacidad de comprensión e interacción. Plataformas como ChatGPT, Gemini o Copilot evidencian que las máquinas ya pueden comunicarse de manera natural con los humanos.