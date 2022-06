“Fue un lapsus”: Petro explicó por qué confundió el precio de la leche; pidió perdón

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, volvió a convertirse en tendencia esta semana en las diferentes redes sociales debido a que se equivocó con respecto al precio de la leche en Colombia y afirmó que su valor actual es de 10.000 pesos.

“Esto no alcanza, porque un litro de leche hoy en día cuesta 10.000 pesos”, manifestó el líder de la Colombia Humana después de preguntarle a un campesino en Suaita (Santander) sobre su salario diario, el cual indicó que rondaba los 48.000 pesos.

SEMANA consultó cuánto cuesta un litro de leche en Colombia y actualmente en las tiendas de barrio se puede conseguir desde los 2.700 pesos, de marcas poco conocidas, pero muy consumidas por los ciudadanos; mientras que las más famosas valen en promedio 4.590 pesos.

Por otro lado, el litro y medio puede estar costando 5.380 pesos en los grandes almacenes de cadena del país. Asimismo, en algunos supermercados, la caja de 900 mililitros tiene un valor de 2.900 pesos, pero también es posible encontrarla en 2.690 pesos.

Tras las múltiples críticas y burlas que recibió, el exalcalde de Bogotá explicó por qué se confundió y entregó un valor erróneo. Asimismo, aprovechó el momento para ofrecer disculpas por esta equivocación, la cual generó bastante polémica y controversia en las redes.

“Yo sabía que en algún debate me iban a preguntar el precio de algunos productos de la canasta básica. Entonces, me averigüé el precio del kilo de carne, de cerdo, del pollo y el litro de leche”, manifestó inicialmente en diálogo con Tropicana (Caracol Radio).

Luego, puntualizó: “Yo sabía que el valor era de 3.000 pesos. Ese fue un lapsus y entonces dije: 10.000 y no 3.000 pesos, y por eso me levantaron en redes. Además, sé que un huevo vale en promedio 470 pesos”.

Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, recordó finalmente en la emisora que a su papá no le gusta para nada la leche. Incluso, reveló que una vez la regañó por regar este producto en la cocina, ya que le tiene fobia.

#AlAire "Me averigüe el precio del kilo de carne, de cerdo, del pollo, el litro de leche y yo sabía que era 3.000. Ese fue un lapsus y entonces dije 10.000 y no 3.000" @petrogustavo sobre el video que se ha vuelto viral en redes. #PetroEnTropicana https://t.co/LvroGFjCoN pic.twitter.com/LWtobE56Qx — Tropicana Colombia (@TropiBogota) June 14, 2022

Cabe recordar que hace cerca de un año el exministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, fue fuertemente criticado por decir en medio de una entrevista con SEMANA que una docena de huevos valía 1.800 pesos.

Gustavo Petro, de igual manera, se pronunció con respecto a las declaraciones que dio su hija sobre un posible estallido social en Colombia y aseguró que la polémica se generó por una serie de malinterpretaciones, lideradas, según el político, por el uribismo.

Para el cordobés, el estallido social sí podría ser una realidad, pero no por su derrota en las urnas, sino por los supuestos malos manejos que Rodolfo Hernández haría al frente del Gobierno nacional.

“El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia, habrá estallidos por no resolver las injusticias sociales y la pobreza. No significa que en el día de elecciones habrá un estallido social”, concluyó el candidato presidencial.