Qué voltaje: Egan Bernal le cantó la tabla a Gustavo Petro y deseó “éxitos” al ingeniero Rodolfo Hernández

Colombia vive horas de incertidumbre al estar ad portas de conocer el nombre del presidente que gobernará a la nación durante los próximos cuatro años. Después del escrutinio del pasado domingo 29 de mayo, los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasaron a la segunda vuelta.

En la primera jornada de votaciones, hubo una histórica participación con más de 20 millones de colombianos que asistieron a las urnas, completando el 54.91 % con un registro total de votantes de 21′418.631 de los 39′002.239 que tienen la posibilidad de decidir sobre el futuro del país.

Cabe recordar que en la primera vuelta el ‘ganador’ fue Gustavo Petro, representante del Pacto Histórico, con un total de 8′527.768 votos a su favor, pero no se convirtió en el presidente de Colombia porque no alcanzó el 50% + 1 de los votos, ya que quedó con el 40.32%.

Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández sorprendió con algo que las encuestan ya pronosticaban. Su ascenso durante las últimas semanas se hizo realidad en los puestos de votación y logró superar al candidato Federico Gutiérrez. El exalcalde de Bucaramanga se hizo con el 28.15 % de los votos con 5′963.209, mientras que el exalcalde de Medellín quedó en el tercer lugar con 5′058.010, rozando así la segunda vuelta.

Hay que recalcar que el cuarto candidato en esta primera vuelta fue Sergio Fajardo, quien tan solo tuvo el 4.20 % del apoyo de los votantes con 888.585.

#ExguerrilleroOIngeniero | Este domingo, los colombianos decidirán quién será el próximo presidente: Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Se trata de las elecciones más inciertas, agresivas y tensas de la historia reciente del país. https://t.co/qXynCLkHbr pic.twitter.com/QQwsbRUX5t — Revista Semana (@RevistaSemana) June 18, 2022

Ahora, a menos de 24 horas para que las urnas se vuelvan a abrir en el país, las distintas opiniones siguen marcando esta previa electoral. Una de las personas más activas en época de elecciones ha sido el ciclista Egan Bernal, quien desde un comienzo dejó claro que su apoyo es hacia Rodolfo Hernández.

Precisamente, este sábado el pedalista colombiano se volvió a reportar en las redes sociales para hablar sobre la campaña de Gustavo Petro, la cual describió como la del “todo vale” porque son capaces de pisotear y desprestigiar a quienes no estén de su lado.

“La campaña de Petro mostró hasta dónde son capaces de llegar con ‘el todo vale’, pisoteando y desprestigiando a todo aquel que no esté con ellos, y lo peor hasta a sus propios aliados. Que poca clase y que bajeza”, escribió en su más reciente tuit.

Asimismo, indicó que “no merecen liderar el país” y le deseó “éxitos a Rodolfo Hernández de cara a las votaciones de este domingo 19 de junio, las cuales definirán al sucesor de Iván Duque como presidente de la República de Colombia.

La campaña de Petro mostró hasta dónde son capaces de llegar con “el todo vale”, pisoteando y desprestigiando a todo aquel que no esté con ellos, y lo peor hasta a sus propios aliados.

Que poca clase y que bajeza.

No merecen liderar el país.@ingrodolfohdez Éxitos Mañana!! — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 18, 2022

Este no fue el primer pronunciamiento de Egan Bernal este sábado, pues sobre las ocho de la mañana escribió “Ingeniero mil veces”, frase que estuvo acompañada de la portada especial de la Revista Semana previo a las votaciones de la segunda vuelta. En ese tuit, por si no estaba claro antes, una vez más no tuvo problema con decir que su voto será por el santandereano de 77 años de edad.

Para ejercer su derecho al voto, los más de 39 millones de colombianos habilitados podrán asistir a sus puestos de votación entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. de este domingo 19 de junio.