Egan sube trino de Rodolfo contra Petro y le recuerdan sus críticas hacia el ingeniero

Egan Bernal, que sigue adelantando su proceso de recuperación en Europa, volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales debido a que anunció que votará por Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo este domingo.

Igualmente, el corredor del Ineos Team compartió en su cuenta personal de Twitter un mensaje del exalcalde de Bucaramanga en el que criticaba nuevamente a Gustavo Petro, al que le recordó el escándalo de los ‘petroaudios’.

Les parece mal que yo esté de vacaciones en Miami en el 2021, pero no les parece mal que Petro se emborrache y con tremenda borrachera se suba a las tarimas a hablarle a los electores, ni los “Petrovideos”, el pacto de la picota y su estrategia criminal. Están es desesperados. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 17, 2022

“Les parece mal que yo esté de vacaciones en Miami en el 2021, pero no les parece mal que Petro se emborrache y con tremenda borrachera se suba a las tarimas a hablarle a los electores ni los ‘Petrovideos’, el pacto de la picota y su estrategia criminal. Están es desesperados” (sic), indicó el ingeniero.

Las imágenes del santandereano en un yate con varias mujeres jóvenes y tomando bebidas alcohólicas han despertado todo tipo de especulaciones de la izquierda y sus opositores.

Tras compartir este trino, el campeón del Tour de Francia recibió cientos de comentarios y muchos internautas lo criticaron. Incluso, algunos usuarios le recordaron que hace unos días aseguró que Hernández no merecía ser presidente de Colombia.

Lo de Egan ya es lamentable... https://t.co/RycIbV1gzK pic.twitter.com/OBssfHYJvZ — David Gómez Archila (@GomezCyclist) June 18, 2022

Cabe mencionar que Bernal se despachó en contra del candidato de la Liga Gobernantes Anticorrupción en mayo pasado, debido a una publicación que hizo en las redes sociales burlándose de Federico Gutiérrez.

El zipaquireño no dejó pasar por alto ese hecho y cuestionó fuertemente al ingeniero. Además, aseguró que este tipo de chiste no le correspondía a una persona que quería llegar a la Casa de Nariño.

“¿Es en serio? Esto no es de un presidente, y todos lo sabemos”, escribió en aquel momento el corredor del Ineos Team, quien mostró públicamente en Twitter que apoyó a Gutiérrez en los comicios presidenciales del 29 de mayo.

Petro reveló cuál es lío con Egan Bernal

El cordobés habló hace unos días en Marca por primera vez sobre sus diferencias con el pedalista. Asimismo, afirmó por qué nunca le había respondido públicamente.

“No estoy seguro de que sea Egan el que escriba. Hay un personaje que conozco muy bien, digamos un ‘community manager’, de mucha gente famosa. Usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él”, precisó.

Pese a que aclaró una vez más que no nació en ese municipio, el líder de Colombia Humana indicó que el amor por Zipaquirá es una de las cosas que más lo unen a Egan y recordó que él fue uno de los fundadores del barrio en el que vivió el ciclista, sobre todo en su infancia.

“Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crie. Nosotros hicimos un barrio para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Era un estudiante flacucho, pero cargaba bultos”, agregó el candidato en aquella entrevista.

El exalcalde de Bogotá aseguró finalmente que no le guarda ningún tipo de rencor al campeón del Tour de Francia. Incluso, puntualizó que lo admira por todos los logros deportivos que ha conseguido para el país.

“No le tengo rencor, para nada. Si nosotros en estos procesos de discusión política guardamos rencor, nos destruimos. Hay que ser equipo y dejar el individualismo de lado”, concluyó.