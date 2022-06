Confidenciales Marbelle aclaró si se irá o no del país y emitió un “comunicado oficial”

Luego del triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del pasado 19 de junio, muchos colombianos afines al líder de la izquierda nacional se hicieron una pregunta: “¿cuándo se irá Marbelle del país?”.

Cabe recordar que algún momento en medio de la campaña, la cantante aseguró que, en caso de que Petro ganara la Presidencia, ella abandonaría Colombia; por esto, muchos petristas crearon, incluso, eventos en Facebook para “celebrar por la partida de Marbelle”.

En respuesta, la ‘reina de la tecnocarrilera’ decidió salirles al paso a las críticas por medio de un video que publicó en Twitter, en el que aparece un adolescente diciendo el siguiente mensaje: “Si a mí me da la perra hijue**** gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”.

Marbelle tildó esta grabación como un “comunicado oficial” que iba de su parte a las personas que piden su salida del país.

Cabe recordar que minutos antes de conocerse que Petro había ganado las elecciones, Marbelle lanzó un insulto a sus contradictores que daba a entender que se iba de Colombia: “Tranquilos yo les dejo todo el ‘cacas’ para ustedes”; sin embargo, aún es incierto si en realidad dejará o no el país.