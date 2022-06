Marbelle rechaza invitación de Margarita Rosa y le confesó que se va de Colombia; dice que teme por su vida

Marbelle, que ha estado muy activa en las diferentes redes sociales en las últimas semanas, fue una de las primeras personalidades de la farándula nacional que reaccionó ante el triunfo de Petro, presidente electo por el Pacto Histórico.

“Dios te guarde, Colombia. Tranquilos, yo les dejo todo el cacas para ustedes. Amanecieron cagados de la risa, pero con mierda entre los dientes. Así son las hienas”, escribió en Twitter.

Tras la victoria del cordobés, Margarita Rosa de Francisco le envió un emotivo mensaje a la cantante de música popular y la invitó a que haga parte del cambio que necesita Colombia, que tendrá por primera vez un mandatario de centro-izquierda.

La reconocida actriz, de igual manera, aprovechó el momento para halagar a la llamada reina de la tecnocarrilera y destacó que tiene una de las mejores voces que ha escuchado en su vida.

“Para que vean que yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo, y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente”, manifestó la vallecaucana.

Ante estas declaraciones, la intérprete de Adicta al Dolor no se quedó callada y le respondió rápidamente a la presentadora. Sin embargo, rechazó la invitación que le hizo y aseguró que no quiere hacer parte de ese cambio.

La cantante de música popular también afirmó que no hay posibilidad alguna de que se quede en Colombia, por el momento, y puntualizó que actualmente teme por su vida, puesto que ha recibido bastantes mensajes hostigantes en las últimas horas.

“¡Gracias Margarita! La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir. ¡Gracias por el abrazo! Ojalá les vaya bien a ustedes”, indicó inicialmente.

Gracias Margarita !

La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo !

Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz ?

Naaaaahhh nada interesante! https://t.co/s34wOxOkYk — MARBELLE (@Marbelle30) June 21, 2022

Luego, precisó: “Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus matoneadores a insultarme y pedirme que me vaya del país. Detrás de la hipocresía del mensaje realmente hacen un matoneo silencioso. Entonces no se ofendan cuando respondo”.

Pese a que lo ha manifestado en varias ocasiones, la artista compartió este lunes con todos sus seguidores un divertido video en el que deja en duda si en verdad se irá de Colombia. Asimismo, mostró que nadie la puede obligar a salir del país.

“Si a mí me da la perra hijueputa gana, me quedo aquí porque mi cuerpo es mío. Para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía y todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, dice la grabación que publicó en su cuenta de Twitter.

Jajajajajajaj ahora me quieren conquistar ? Jajajajajajajjaj pic.twitter.com/JNpRZvLEkr — MARBELLE (@Marbelle30) June 21, 2022

Cabe mencionar que la llamada reina de la tecnocarrilera fue una de las personalidades que más cuestionó durante la contienda electoral al candidato del Pacto Histórico, que manifestó hace unos días que algún día va a revelar la verdad de por qué esta lo odia tanto.

“Nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta su música. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó el líder de la Colombia Humana.