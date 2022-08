¿Yina Calderón está copiando a Karol G? Esto responde la influenciadora

Una de las exprotagonistas de novela que desde que salió del reality ha generado polémica es la empresaria de fajas Yina Calderón. Usualmente, la influencer aparece mediante las plataformas digitales para hablar con sus seguidores y, en esta oportunidad, volvió a salir con un nuevo look.

Antes de esta revelación, la mujer había tomado la decisión de quitarse el cabello y tenerlo corto. Sin embargo, en las últimas horas apareció con una melena de color azul y la emprendedora les respondió a aquellos que, supuestamente, le dicen que se copió del anterior estilo de la estrella colombiana Karol G.

Según la influencer, le están diciendo “copiona”, y por eso no dudó en dar a conocer su postura.

“Mi amor, discúlpame, pero si algo tengo yo es que jamás he sido copiona; ni con mis tatuajes, ni con mi estilo, ni mi color”, manifestó Calderón.

De acuerdo con la figura pública, el color que tiene en la melena, que es una peluca, siempre le ha gustado, pero lo tenía la cantante de Tusa y ella no se iba a poner algo que otra persona no se había quitado. Es preciso mencionar que, hace unos días, la cantante de reguetón sorprendió a los fans con una nueva tonalidad rojiza.

Para dar una explicación, Yina utilizó como ejemplo una relación sentimental: “Si yo termino con mi novio y se lo cuadra otra mujer, bien por ella, ya no es mi novio, es mi exnovio. O sea, si otra persona lo puede tener, que le haga. Ella -Karol G - ya no lo tiene, ahora es pelirroja. Entonces yo tengo este color, por eso lo escogí”, argumentó la creadora de contenido

Asimismo, la tonalidad que la exprotagonista manifestó tener es “aguamarina turquesa” y detalló que dicho color solo lo puede sacar un experto. “A mí me gusta lo extravagante, lo llamativo, lo ‘cuando choca, choca, nenes’”, dijo Calderón.

En otras historias de la misma red social, la influencer apareció con otra tonalidad de cabello más nítida: un azul neutro medio claro.

Yina Calderón ha estado en el ojo público por un sinfín de situaciones; van desde problemas con su camioneta, hasta fiestas que se salen de control. Una vez más, la mujer les compartió a sus seguidores que seguirá disfrutando la vida, sin importar lo que digan o piensen sobre ella.

La joven se ha hecho notar por compartir lo que piensa sobre algunos personajes de la farándula colombiana y sus colegas de las redes sociales. Entre lo más reciente, arremetió contra el cantante Juan Duque, novio de la actriz Lina Tejeiro.

¿Pelo largo o corto?

Los cibernautas se preguntan cuál será el look con el que se va a mantener la influenciadora. Así que para dar una respuesta, Calderón apareció dando una explicación concreta.

“Hola, príncipes y princesas, no sé, pero con el pelo largo también me encanta. Quiero tener este color por una temporada. Como tengo el pelo corto, me es más fácil utilizar las pelucas”, expresó.

En la caja de comentarios hay posturas divididas: “Había dicho que descansaría de las pelucas 😮 ummm 😂”; “Etiquétenle alguna fundación, ayúdenla”; “Así es mami. Usted haga lo que se le dé la gana y los demás que sufran”; “Me encanta la sinceridad de ella es única 😍”; “Repetida, pero le faltó dinero para que le quede como Karol G eso sí era un tono. Este parece que lo hubiera pintado con iris jaja”, son los diversos puntos de vista que se pueden leer en Instagram.

A continuación, las declaraciones de la empresaria de fajas: