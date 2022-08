“Me tocó sacar arma”: Yina Calderón asegura que tuvo un incidente con un hombre que atacó su camioneta

Yina Calderón, la empresaria de fajas y DJ, apareció en sus redes sociales para hablar con los cibernautas sobre un accidente que recientemente sufrió con su camioneta saliendo de Bogotá, razón por la que tuvo que sacar un arma de fuego.

La exprotagonista de novelas dijo haber sido atacada por un motociclista, el cual se le atravesó en la carretera nocturna y, en un primer instante, llamó a los encargados de Tránsito, pero al ver que no llegaron la situación se complicó.

Luego del supuesto contacto con los encargados de la movilidad, Calderón siguió su trayecto. “Cogimos carretera cuando me enciende la camioneta a piedra”, aseguró la influencer con un tono de voz nervioso, además se encontraba con su hermana y una amiga.

Después, en historias de Instagram, la DJ aparece fuera del medio de transporte, en un peaje, y dio más detalles del “mayor susto de su vida”.

“Resulta y pasa que un man se nos atravesó en una moto, hizo la pantomima de que iba a llamar a Tránsito y a mí me pareció muy raro. No llamó a Tránsito y yo alisté la pistola porque el man se fue y más adelante me encendió la camioneta a piedra. Nos tocó sacar arma”, dijo la empresaria de fajas.

Calderón señaló que el motociclista la siguió y alcanzó a recopilar lo que sucedió en un video.

“Me parece terrible. Gracias a Dios yo alcancé a grabar al tipo, cuando se hizo el que habíamos chocado con él; es una trampa que colocan”, denunció la figura pública que hace poco sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de look.

En adición, Yina pidió ayuda, puesto que comunicó que este tipo de prácticas podrían estar pasándole a cualquiera.

“No pasó nada, pero como les digo, imagínate le pega uno un pepazo -disparo- a un man de esos y uno se mete en un lío”, señaló.

En otras historias de la mencionada red social, la influenciadora mostró cómo quedó su camioneta de color rosado, también capturó el rostro del presunto atacante.

En ese instante, la emprendedora recalcó que literalmente el hombre habría sido el que causó el accidente. De hecho, manifestó tener todos sus documentos al día y agregó que estaba dirigiéndose a su finca.

“Menos mal que nosotros siempre andamos con quien nos cuida. Es muy delicada la situación, imagínate donde uno no ande armado”, acotó la exprotagonista de novelas.

A continuación, la recopilación de historias de Instagram donde Yina Calderón da las declaraciones sobre el accidente que tuvo con su camioneta:

Se va de su apartamento en El Salitre de Bogotá

Uno de los actos que generó controversia fue la vez que contó en su cuenta personal de Instagram que al momento de celebrar su cumpleaños en su apartamento, la fiesta se salió de control, a tal punto que la Policía Nacional llegó a parar la fiesta.

La razón de dicho momento se debió a que sus vecinos se quejaron por el ruido que generó. Sin embargo, a pesar del inconformismo de sus vecinos, Calderón continuó con la fiesta, por lo que finalmente la administradora optó por cortar el servicio de la luz por unos instantes.

Pasaron las semanas y la también empresaria no confirmaba la noticia de su traslado a la casa campestre; pero todo cambió el martes 2 de agosto, ya que la creadora de contenido afirmó que por fin la administración del conjunto “va a descansar de ella”.

“Buenas noticias para la administración de mi conjunto, me largo para una casa campestre donde no jodan por todo. ¡Los dejo con su amargura, me voy antes de que se me pegue! Chao Salitre!”, afirmó Calderón.