“Ni siquiera era en oro golfi”, la crítica de Yina Calderón a cadena que le regaló Maluma

Yina Calderón en la actualidad es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia. Sin embargo, la influencer también es conocida por su participación en el ‘reality’ ‘Protagonistas de Nuestra Tele’.

Por este motivo se volvió a viralizar en las redes sociales el beso entre Calderón y el artista de reguetón, Maluma, ya que en el año 2013 la también DJ había expresado su amor por el cantante.

El intérprete, que ya comenzaba a dar sus primeros pasos en Colombia, asistió a la ‘Casa estudio’ como uno de los invitados especiales de tantos episodios, donde aprovechó para dedicarle una canción y regalarle una cadena.

“Te quiero agradecer por todo el cariño que me has brindado, y te tengo un regalito que espero lo guardes para siempre y no se te vaya a perder nunca”, manifestó Maluma en su momento.

No obstante, la empresaria de fajas dio a conocer que ya no contaba con esta cadena y afirmó que era de muy mala calidad a tal punto que cambió de color.

“Me encantaría tener ese collar porque viví un momento muy chévere, pero él me regaló un collar que ni siquiera era de oro golfi. Se puso negro y me tocó botarlo”, manifestó la influencer.

Asimismo, Calderón afirmó que tomó la decisión de cambiar de residencia, debido a constantes problemas con la administración del apartamento, ubicado en el Salitre en Bogotá.

“Buenas noticias para la administración de mi conjunto, me largo para una casa campestre donde no jodan por todo. ¡Los dejo con su amargura, me voy antes de que se me pegue! ¡Chao Salitre!”, afirmó Calderón.

Y es que esa decisión de Calderón ya venía desde hace tiempo, ya que al momento de celebrar su cumpleaños en su apartamento, la fiesta se salió de control, a tal punto que la Policía Nacional llegó a parar la fiesta.

“Yo soy demasiado sincera y si yo me la pasara haciendo fiestas acá yo se los digo. Si me he hecho tres fiestas en todo el tiempo que llevo acá es mucho, porque me la paso viajando y en los viajes que hago siempre estoy tocando y casi nunca estoy en la casa”, dijo Calderón.

Yina Calderón, enamorada de un actor de ‘Pasión de gavilanes’

La DJ, a través de sus redes sociales, afirmó que estaba enamorada. “Señores, ustedes saben que yo nunca hablo de mi vida amorosa, pero quiero decirles que estoy enamorada. Él no sabe que yo estoy enamorada de él, creo que ni siquiera me conoce. Es más, él no sabe que es novio mío… Me enamoré de este man, yo jamás en la vida me enamoro, pero esté man me tiene viéndole todas las historias. Pero él no sabe que yo existo, necesito que me ayuden y que sepa que yo existo”, comenzó Calderón la publicación en la que hizo la confesión.

“Ustedes y mis amigos saben, que yo soy cero ‘bota-perros’, no me gusta nadie. Pero ese man me tiene viéndole todas las historias. Y pa’ que yo le vea todas las historias a un ‘man’. No se las veo ni a mi mamá”, afirmó Calderón.

En el video, Yina mostró la fotografía de su amor. Se trata del actor y cantante mexicano Bernardo Flores, quien interpreta a Juan David Reyes Elizondo, uno de los hijos de Norma (Danna García) y Juan (Mario Cimarro) en la segunda temporada de la telenovela Pasión de gavilanes, quien también ha participado en otras producciones en su país.

Finalmente, Yina Calderón también les pidió ayuda a sus seguidores para que le escriban a Flores y le den buenas referencias de ella. “Hay una ‘pelada’ de Colombia que está enamorada de usted y la ‘pelada’ hace guaracha, pero es juiciosa, no toma, no nada, es cero descarrilada”.