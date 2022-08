“Me enamoré”: el actor de ‘Pasión de Gavilanes’ que le roba el corazón a Yina Calderón

Yina Calderón siempre llama la atención con sus publicaciones en las redes sociales. En esta oportunidad, la empresaria contó que está “enamorada” de uno de los actores de la segunda temporada de Pasión de gavilanes.

Hace unos días, la influenciadora mostró el drástico cambio de look. “Bueno, princesos y princesas. ¿Por qué el cambio de color? ¿Por qué tan drástico mi corte de pelo? Les cuento que, nenes, quería darle como otro swing a mi estilo, quería tener un cambio realmente: otro estilo, otro corte, otro ambiente”.

El cambio de imagen también tuvo otra razón. “Yo creo mucho en las energías y quería darle ¡Uff, flote a las energías! Siento que este corte me sienta bien, porque me hace ver el rostro más delgado, me siento libre”, relató Yina Calderón.

Ahora la DJ volvió a tener la atención de los cibernautas al contar que está muy enamorada. “Señores, ustedes saben que yo nunca hablo de mi vida amorosa, pero quiero decirles que estoy enamorada. Él no sabe que yo estoy enamorada de él, creo que ni siquiera me conoce. Es más, él no sabe que es novio mío… Me enamoré de este ‘man’, yo jamás en la vida me enamoro, pero esté ‘man’ me tiene viéndole todas las historias. Pero él no sabe que yo existo, necesito que me ayuden y que sepa que yo existo”, comenzó Calderón la publicación en la que hizo la confesión.

“Ustedes y mis amigos saben, que yo soy cero ‘bota-perros’, no me gusta nadie. Pero ese man me tiene viéndole todas las historias. Y pa’ que yo le vea todas las historias a un man. No se las veo ni a mi mamá”, afirmó Calderón.

En el video, Yina mostró la fotografía de su amor. Se trata del actor y cantante mexicano Bernardo Flores, quien interpreta a Juan David Reyes Elizondo, uno de los hijos de Norma (Danna García) y Juan (Mario Cimarro) en la segunda temporada de la telenovela Pasión de Gavilanes, quien también ha participado en otras producciones en su país.

Además, Yina Calderón también le pidió ayuda a sus seguidores para que le escriban a Flores y le den buenas referencias de ella. “Hay una ‘palada’ de Colombia que está enamorada de usted y la ‘pelada’ hace guaracha, pero es juiciosa, no toma, no nada, es cero descarrilada”.

“Yo no tengo que dar ejemplo”: Yina Calderón responde a críticas por su comportamiento

En una de sus historias en Instagram, Yina Calderón relató una situación que supuestamente vivió con una niña. La pequeña se le acercó en Medellín y le manifestó que “se estaba portando mal”, haciendo referencia a que estaba siguiendo el ejemplo que ella daba en las plataformas digitales. Yina no dudó en expresar que esto la dejó sin palabras, pero al final concluyó que no tiene ningún compromiso con este tipo de situaciones.

“Se me acerca una niña y me dice: ‘Yina, me estoy portando mal’, como contándome. Yo decía: ¿yo les estoy inspirando a los niños mal comportamiento y que se porten mal? No entiendo, yo quedé como impactada”, menciona la colombiana en el post, donde agregó la respuesta que le dio a la menor en broma: “Está bien, sígalo haciendo”.

“La conclusión es que el ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo, se los tienen que dar los papás, la casa, ¿no?”, dijo la empresaria quien enfatizó en que ese cuidado y atención lo debían tener cada uno de los padres con los menores de edad, por lo que soltaba aquel compromiso con las publicaciones que hacía habitualmente en sus cuentas personales de estos escenarios.