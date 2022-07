El nuevo corte de cabello con el que Yina Calderón sorprendió a sus seguidores

Yina Calderón es una influencer colombiana que en diferentes oportunidades ha generado polémicas, debido a que su vida personal suele ser un tema de discusión en redes sociales.

Asimismo, Calderón suele subir videos en los que da su opinión sobre otros influenciadores, sobre sus fiestas, entre otras cosas.

De igual forma, la ex Protagonista de Novela ha estado en varias portadas de los portales de chismes, entretenimiento y en esta oportunidad, sigue dando de qué hablar, luego de revelar un nuevo cambio en su look personal.

La también empresaria, subió un vídeo a sus redes sociales donde se le ve un nuevo corte de cabello. Calderón tomó la opción de dejar atrás su pelo largo y decidió optar por un cabello completamente corto.

Sin embargo, la influencer sigue con su habitual color rosado. Además, Calderón en la publicación agregó un mensaje en donde afirma que lo hace con el propósito de tener nuevas metas en su vida y para “cerrar bocas”.

“Con toda hp desde hoy ! ⚠️ nuevo corte 👩‍⚖️ nuevo estilo 😎 nuevas metas !!! A cerrar bocas 👄”, indicó Calderónm que hace un par de días afirmó que también realiza contenido para adultos.

Y es que la influenciadora también sorprendió a sus seguidores al realizar tal afirmación, en la cual, según ella, recibe ingresos por este tipo de contenido y en lo que, por ahora, seguirá.

Aunque denota un poco de inseguridad y aseguró que lo pensó antes, Calderón dio un preámbulo: “Princesas, princesos, quiero contarles algo que yo, tal vez no lo había hecho público porque lo veía como: no, la gente qué va a decir… Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales, es muy común, ya es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo ninguna norma”, indicó.

De hecho, explicó que está buscando a personas para que trabajen en esta área. “Yo tengo ‘webcam’, estamos por abrir otro próximo. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es ‘webcam’. Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que, bebé, trabaje con nosotros; hombres, mujeres, no me importa la edad, me importa la actitud, obviamente mayores de edad”, expresó Calderón.

Yina Calderón se mudará de apartamento

Calderón, que también es una conocida empresaria de fajas, recientemente anunció en su cuenta personal que quería festejar su cumpleaños en su apartamento. Sin embargo, la reunión se salió de control y un par de agentes de policía resultaron en el lugar.

En medio de la fiesta, sus vecinos se quejaron por el ruido que generó. A pesar de conocer el inconformismo de sus vecinos, Calderón continuó con la fiesta, por lo que finalmente la administradora optó por cortar el servicio de la luz por unos instantes.

La creadora de contenido señaló que debido al inconveniente tomó la decisión de mudarse, señalando que no consideraba justo lo que habían hecho sus vecinos con ella, quien aseguró ser una inquilina cero problemática.

“Yo soy demasiado sincera y si yo me las pasara haciendo fiestas acá yo se los digo. Si me he hecho tres fiestas en todo el tiempo que llevo acá es mucho, porque me la paso viajando y en los viajes que hago siempre estoy tocando y casi nunca estoy en la casa”, dijo Calderón.

“Tomé la decisión de irme de este lugar, no me soporto más el estrés de la administradora. Yo tengo una casa a la salida de Bogotá, una casa campestre. Así que un anuncio parroquial para la administradora, para que se ponga contenta porque me voy de este edificio, no me la aguanto más”, concluyó.