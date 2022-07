Carolina Cruz estalló por delicado tema legal; Yina Calderón también se vio afectada

Carolina Cruz, que actualmente es una de las principales presentadoras de Día a día, denunció públicamente hace algunos meses que estaban usando su imagen para hacer publicidad engañosa en las distintas redes sociales.

Mediante las historias de Instagram, la empresaria vallecaucana compartió una serie de publicaciones de unas pastillas para adelgazar que estaban promocionando con su nombre. Además, les advirtió a sus seguidores que hicieran caso omiso de esas imágenes debido a que son una estafa.

“Esto es falso, esas cápsulas son un veneno. Eso es muy peligroso, jamás he consumido ese producto. Ni idea qué contenga. ¡Ojo! No arriesguen su vida, esto es una estafa”, indicó en aquel momento.

Pese a que ha hecho el denuncio en repetidas oportunidades, la exreina de belleza volvió a pronunciarse con respecto a este tema y aseguró que siguen utilizando su imagen para engañar a la gente, que no sabe que es una publicidad falsa.

La modelo, de igual manera, puntualizó este fin de semana en su cuenta personal de Instagram que ella no promociona ningún tipo de producto adelgazante. Asimismo, le tocó revelar algunos detalles íntimos de su aspecto físico.

“¡FALSO, Peligro! Perfil falso que no es mío. ¡Pilas! No hago rifas, lo que podemos hacer es reportarlo. Yo lo tengo bloqueado hace meses. ¡Pilas! Esto es completamente falso, no se dejen engañar”, indicó inicialmente.

Luego, Cruz agregó: “Mido 1,79 metros, jamás he pesado 53 kilogramos. Estaría caminando en las pestañas de lo flaca. Lo mínimo que he pesado ha sido 62 kilogramos, y ahora peso 68 kilos”.

Ante esta delicada situación, la influenciadora Yina Calderón compartió con todos sus seguidores que también ha sido víctima de estos delincuentes y que están usando su nombre para promocionar algunos productos de belleza, los cuales serían de dudosa procedencia.

“Mi mamá me está platicando un tema que es realmente delicado, están utilizando mi nombre y están pasando números de cuentas. Todo para hacerse pasar por mí. Yo no hago publicidad y no vendo publicidad. No soy yo, no se dejen engañar de mis páginas falsas”, precisó la creadora de contenidos.

Cabe recordar que la presentadora de Caracol Televisión decidió tomar acciones legales desde hace meses por estos hechos debido a que siguen utilizando su imagen para estafar a la gente.

La modelo también aprovechó el momento para puntualizar que nunca le ha hecho publicidad a ningún tipo de producto para adelgazar. Además, indicó que lo que no sale en sus redes sociales oficiales es completamente falso.

“Esto quiero que lo hagan viral porque no se que contengan esas pastillas, y puede salir alguien afectado. Todo lo que han visto que sale en los medios de comunicación es mentira, son montajes. Yo no quiero que pase algo grave con la salud de una persona por estas pastillas. Mis abogados ya están trabajando en el caso”, concluyó.

Carolina Cruz había etiquetado finalmente en la denuncia inicial al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que le hiciera un fuerte seguimiento a esta delicada situación.