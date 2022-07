Yina Calderón se confesó y reveló que tiene un canal de contenido para adultos

Yina Calderón es una de las mujeres en Colombia que ha generado diversas polémicas debido a que su vida personal suele ser un tema de discusión en redes sociales. Desde fiestas costosas hasta detalles de su empresa de fajas son conversados por la influencer en las plataformas digitales.

La exprotagonista de novela ha estado en varias portadas de los portales de chismes y entretenimiento. En esta oportunidad, sigue dando de qué hablar, luego de revelar que forma parte de la tendencia y modalidad de trabajo de venta de contenido para adultos.

La sorpresa para muchos es que la mujer confesó que este tipo de prácticas ya son de hace un tiempo, pero no se había atrevido a contarlo.

Por medio de historias de Instagram, Yina no quiso quedarse más callada y prefirió sincerarse con el público que la sigue; además explicó que recibe ingresos por este tipo de contenido y que, por ahora, seguirá.

Aunque denota un poco de inseguridad y aseguró que lo pensó antes, Calderón dio un preámbulo: “Princesas, princesos, quiero contarles algo que yo, tal vez no lo había hecho público porque lo veía como: no, la gente qué va a decir… Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales, es muy común, ya es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo ninguna norma”, dijo la influencer.

Luego de esto, las palabras que se llevaron toda la atención fue la confesión de la adquisición de un canal de contenido para adultos. De hecho, explicó que está buscando a personas para que trabajen en esta área.

“Yo tengo ‘webcam’, estamos por abrir otro próximo. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es ‘webcam’. Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que, bebé, trabaje con nosotros; hombres, mujeres, no me importa la edad, me importa la actitud, obviamente mayores de edad”, expresó Calderón.

Antes de terminar, y sin dar más detalles, la huilense dijo que estos temas, hoy en día, ya son muy comunes y le parecen que pueden ser conversados. “Yo lo digo sin tanta vaina, porque para mí es normal, no tiene tabú”, concluyó.

Para algunos seguidores, el contenido para adultos es una modalidad más de trabajo con la ayuda de las nuevas tecnologías. Pero para otros es poco creíble, se trataría solo de un momento de Yina en el que quiere llamar la atención. No obstante, aún no hay más declaraciones de la también DJ.

A continuación, la confesión de Yina Calderón en Instagram:

Le mandaron Policía en la celebración de su cumpleaños

La joven volvió a protagonizar un nuevo escándalo, esta vez por la fiesta de su cumpleaños 31 que armó en el edificio en el que vive en Bogotá, el martes 12 de julio.

Con el paso de las horas el ambiente se fue tornando más pesado con el ruido, algo que no soportaron en el edificio y decidieron dejar el apartamento de la joven sin electricidad.

Luego de que la influenciadora hiciera el reclamo, al lugar arribó la Policía Nacional.

“Estamos celebrando mi cumpleaños, ustedes no saben el hij#3?#+a escándalo que acabo de tener en la recepción. Sé que, de pronto, mañana, los de la recepción tomaron videos. Me apagaron la luz, me bajaron los tacos. Lo cual, legalmente, no está permitido… Me parece una falta de respeto que me bajen los tacos y yo sí conozco la ley”, dijo la influenciadora en sus historias en Instagram.

Molesta, la joven criticó a sus vecinos en el edificio, sin reprocharles nada a las autoridades.