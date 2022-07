“No me la aguanto más”: Yina Calderón se mudará de apartamento, este es el motivo

La conocida empresaria de las fajas, creadora de contenido y Dj, Yina Calderón, es una de las personas más polémicas en las redes sociales, por lo general suele subir videos en los que da su opinión sobre otros influenciadores, sobre sus fiestas, entre otras cosas.

Recientemente, anunció en su cuenta personal que quería festejar su cumpleaños en su apartamento en su casa. Sin embargo, la reunión se salió de control y un par de agentes de policía resultaron en el lugar.

Calderón contó que esto sucedió el pasado 12 de julio, cuando en medio de la fiesta sus vecinos se quejaron por el ruido que generó. A pesar de conocer el inconformismo de sus vecinos, Calderón continuó con la fiesta, por lo que finalmente la administradora optó por cortar el servicio de la luz por unos instantes.

La creadora de contenido señaló que debido al inconveniente tomó la decisión de mudarse, señalando que no consideraba justo lo que habían hecho sus vecinos con ella, quien aseguró ser una inquilina cero problemática.

“Yo soy demasiado sincera y si yo me las pasara haciendo fiestas acá yo se los digo. Si me he hecho tres fiestas en todo el tiempo que llevo acá es mucho, porque me la paso viajando y en los viajes que hago siempre estoy tocando y casi nunca estoy en la casa”, dijo Calderón.

“Tomé la decisión de irme de este lugar, no me soporto más el estrés de la administradora. Yo tengo una casa a la salida de Bogotá, una casa campestre. Así que un anuncio parroquial para la administradora, para que se ponga contenta porque me voy de este edificio, no me la aguanto más”, concluyó.

Calderón tiene un canal de contenido para adultos:

La ex Protagonista de Novela ha estado en varias portadas de los portales de chismes y entretenimiento. En esta oportunidad, sigue dando de qué hablar, luego de revelar que forma parte de la tendencia y modalidad de trabajo de venta de contenido para adultos.

La sorpresa para muchos es que la mujer confesó que este tipo de prácticas ya son de hace un tiempo, pero no se había atrevido a contarlo.

Por medio de historias de Instagram, Yina no quiso quedarse más callada y prefirió sincerarse con el público que la sigue; además, explicó que recibe ingresos por este tipo de contenido y que, por ahora, seguirá.

Aunque denota un poco de inseguridad y aseguró que lo pensó antes, Calderón dio un preámbulo: “Princesas, princesos, quiero contarles algo que yo, tal vez no lo había hecho público porque lo veía como: no, la gente qué va a decir… Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales, es muy común, ya es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo ninguna norma”, dijo la influencer.

Luego de esto, las palabras que se llevaron toda la atención fue la confesión de la adquisición de un canal de contenido para adultos. De hecho, explicó que está buscando a personas para que trabajen en esta área.

“Yo tengo ‘webcam’, estamos por abrir otro próximo. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es ‘webcam’. Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que, bebé, trabaje con nosotros; hombres, mujeres, no me importa la edad, me importa la actitud, obviamente mayores de edad”, expresó Calderón.

Antes de terminar, y sin dar más detalles, la huilense dijo que estos temas, hoy en día, ya son muy comunes y le parecen que pueden ser conversados. “Yo lo digo sin tanta vaina, porque para mí es normal, no tiene tabú”, concluyó.