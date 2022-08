“Me largo”: la razón por la que Yina Calderón se va de su apartamento en El Salitre de Bogotá

Yina Calderón, desde que se convirtió en una de las influencers más reconocidas en Colombia, ha estado en diferentes oportunidades bajo el ojo del huracán por las constantes polémicas en su vida diaria, motivo por el cual salió a decir en su momento que “yo no tengo que dar ejemplo”.

Uno de esos actos que generó controversia fue la vez que contó en su cuenta personal de Instagram que al momento de celebrar su cumpleaños en su apartamento, la fiesta se salió de control, a tal punto que la Policía Nacional llegó a parar la fiesta.

La razón de dicho momento se debió a que sus vecinos se quejaron por el ruido que generó; sin embargo, a pesar del inconformismo de sus vecinos, Calderón continuó con la fiesta, por lo que finalmente la administradora optó por cortar el servicio de la luz por unos instantes.

“Yo soy demasiado sincera y si yo me las pasara haciendo fiestas acá yo se los digo. Si me he hecho tres fiestas en todo el tiempo que llevo acá es mucho, porque me la paso viajando y en los viajes que hago siempre estoy tocando y casi nunca estoy en la casa”, dijo Calderón.

Es por eso que en ese momento afirmó que “tomé la decisión de irme de este lugar, no me soporto más el estrés de la administradora. Yo tengo una casa a la salida de Bogotá, una casa campestre. Así que un anuncio parroquial para la administradora, para que se ponga contenta, porque me voy de este edificio, no me la aguanto más”.

No obstante, pasaron las semanas y la también empresaria no confirmaba la noticia de su traslado a la casa campestre; pero todo cambió este martes 2 de agosto, ya que la creadora de contenido afirmó que por fin la administración del conjunto “va a descansar de ella”.

“Buenas noticias para la administración de mi conjunto, me largo para una casa campestre donde no jodan por todo. ¡Los dejo con su amargura, me voy antes de que se me pegue! Chao Salitre!”, afirmó Calderón.

Yina Calderón, enamorada de un actor de ‘Pasión de gavilanes’

La DJ, a través de sus redes sociales, afirmó que estaba enamorada. “Señores, ustedes saben que yo nunca hablo de mi vida amorosa, pero quiero decirles que estoy enamorada. Él no sabe que yo estoy enamorada de él, creo que ni siquiera me conoce. Es más, él no sabe que es novio mío… Me enamoré de este man, yo jamás en la vida me enamoro, pero esté man me tiene viéndole todas las historias. Pero él no sabe que yo existo, necesito que me ayuden y que sepa que yo existo”, comenzó Calderón la publicación en la que hizo la confesión.

“Ustedes y mis amigos saben, que yo soy cero ‘bota-perros’, no me gusta nadie. Pero ese man me tiene viéndole todas las historias. Y pa’ que yo le vea todas las historias a un ‘man’. No se las veo ni a mi mamá”, afirmó Calderón.

En el video, Yina mostró la fotografía de su amor. Se trata del actor y cantante mexicano Bernardo Flores, quien interpreta a Juan David Reyes Elizondo, uno de los hijos de Norma (Danna García) y Juan (Mario Cimarro) en la segunda temporada de la telenovela Pasión de gavilanes, quien también ha participado en otras producciones en su país.

Finalmente, Yina Calderón también les pidió ayuda a sus seguidores para que le escriban a Flores y le den buenas referencias de ella. “Hay una ‘palada’ de Colombia que está enamorada de usted y la ‘pelada’ hace guaracha, pero es juiciosa, no toma, no nada, es cero descarrilada”.