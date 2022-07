“Yo no tengo que dar ejemplo”: Yina Calderón responde a críticas por su comportamiento

Yina Calderón se ha convertido en blanco de distintas críticas en redes sociales y plataformas digitales, debido a las publicaciones que suele realizar en sus cuentas personales. La creadora de contenido despierta todo tipo de reacciones entre los curiosos, quienes suelen reprocharla por las actitudes que tiene y los constantes cambios que hace en su apariencia.

Recientemente, la empresaria de fajas, que se despachó contra Epa Colombia semanas atrás, volvió a llamar la atención de sus fieles seguidores de estos escenarios digitales con un inesperado contenido audiovisual. La joven compartió un video en el que todo parecía un mensaje reflexivo sobre un acontecimiento que vivió en los últimos días, haciendo alusión a sus comportamientos y lo que transmitía en su trabajo como influencer.

Sin embargo, la publicación se tornó distinta y dio un giro sorpresivo, desatando nuevas opiniones negativas en su contra por las palabras que dijo.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en las historias de la cuenta oficial de Instagram, Calderón se mostró interesada en comentarle a su público una anécdota que experimentó con una adolescente, la cual se le acercó de un momento a otro para hacerle algunos comentarios. La creadora de contenido expresó que esto la hizo cuestionarse y pensar su rol en las redes sociales.

La exprotagonista de Nuestra Tele 2013 relató que, supuestamente, una pequeña se le acercó en Medellín y le manifestó que “se estaba portando mal”, haciendo referencia a que estaba siguiendo el ejemplo que ella daba en las plataformas digitales. Yina no dudó en expresar que esto la dejó sin palabras, pero al final concluyó que no tiene ningún compromiso con este tipo de situaciones.

“Se me acerca una niña y me dice: ‘Yina, me estoy portando mal’, como contándome. Yo decía: ¿Yo le estoy inspirando a los niños mal comportamiento y que se porten mal? No entiendo, yo quedé como impactada”, menciona la colombiana en el post, donde agregó la respuesta que le dio a la menor en broma: “Está bien, sígalo haciendo”.

Pese a que soltó algunas risas relacionadas con este relato que hizo, la exprotagonista no dudó en ponerse seria y aclarar que ella no siente ninguna responsabilidad con lo que publica en sus redes sociales, ya que ella no era quien debía darles ejemplo a los hijos de nadie.

Calderón enfatizó en que ese cuidado y atención lo debían tener cada uno de los padres con los menores de edad, por lo que soltaba aquel compromiso con las publicaciones que hacía habitualmente en sus cuentas personales de estos escenarios.

“La conclusión es que el ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo, se los tienen que dar los papás, la casa, ¿no?”, dijo la empresaria en un video tipo selfie que subió junto a una caja de votaciones para que sus seguidores le dieran las opiniones al respecto.

Un cambio de look sorprendente

Yina Calderón, en medio de las noticias que surgieron sobre futuras cirugías estéticas que se realizará, captó la atención de miles de curiosos en las plataformas digitales luego de presentar su nuevo look. La influencer decidió despedirse de las extensiones y las pelucas que usaba, y así cortar bastante su pelo natural y lucirlo de un tono rosa.

Esta transformación que adoptó a su imagen fue centro de elogios y halagos de muchas personas, quienes consideraron que sería la mejor decisión para que su cabellera volviera a crecer sana y natural tras la exposición que tuvo a productos y tintes.

La joven indicó en sus historias que este cambio la hacía sentir bien y le daba el impulso para cumplir nuevas metas que se había propuesto en su vida.