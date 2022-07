Video: esta es la razón por la que Yina Calderón se realizó un drástico cambio de look

En las últimas horas, el nombre de la exprotagonista de novela Yina Calderón ha estado ocupando la atención de los seguidores y usuarios en redes sociales, luego de aparecer con un nuevo look en el que quedaron atrás las largas extensiones, las pelucas y la gran mayoría de su cabello.

Para algunos, el cambio de la empresaria de fajas fue drástico; de hecho, ella misma lo confirmó y, como normalmente lo hace, habló con los cibernautas al frente de la cámara de su teléfono celular.

En un principio, Calderón había aparecido únicamente posando y mostrando su cambio, pero al pasar las horas, la también DJ reveló lo que muchos se han estado preguntando: ¿cuál es la razón de su cambio de look?

Mientras iba como pasajera en su camioneta, la influenciadora respondió la cuestión del corte de su cabello, el color y otros detalles.

“Bueno, princesos y princesas. ¿Por qué el cambio de color? ¿Por qué tan drástico mi corte de pelo? Les cuento que, nenes, quería darle como otro swing a mi estilo, quería tener un cambio realmente: otro estilo, otro corte, otro ambiente”, explicó Yina.

A su vez, la joven emprendedora abordó un tema relacionado con las energías: “Yo creo mucho en las energías y quería darle ¡Uff, flote a las energías! Siento que este corte me sienta bien, porque me hace ver el rostro más delgado, me siento libre”, relató

Sumado a esto, Calderón les contó a los usuarios digitales que aunque ama las extensiones y las pelucas, quería dejar de utilizarlas por una temporada. Además, la mujer considera que se ve “muy juvenil”.

Una decisión difícil

La DJ confesó que cortar su cabello no fue fácil: “Realmente fue una decisión difícil, porque estamos en un mundo de tabúes donde uno, por ser mujer, algunas personas piensan que siempre hay que utilizar el pelo largo; o que por ser hombre, tienen que usar el pelo corto. No, es también un mensaje a la juventud a que se arriesguen, a que no miren límites (...), pero entienda que usted puede hacer con su cuerpo, con su estilo, con su forma de ser, lo que usted quiera porque usted no está afectando a nadie”.

Respecto al tema de los tabúes, la empresaria de fajas dijo que es el momento de romper, por ejemplo, el de “la mujer tiene que ser flaca, tiene que ser operada o no ser operada”.

Sin embargo, este último comentario de los retoques estéticos repercute en la exprotagonista, ya que ella ha entrado al quirófano varias veces, por lo que, para evitar malentendidos, explicó por qué se ha operado: “Si yo soy operada es porque a mí me gusta, pero si tú no lo eres es por lo mismo, igual que con el pelo corto”.

“Nosotros -los jóvenes- somos los encargados de demostrarle al mundo que ya fuera los tabúes, fuera los estereotipos y estamos en una sociedad libre”, añadió.

“Se debe tener una personalidad definida”

Entre las últimas declaraciones de Calderón, la mujer señaló que “para llevar un look así se debe tener una personalidad definida”.

Para la creadora de contenido, no todas las personas saben lucir su nuevo corte de cabello, ya que podrían acomplejarse. “La gente va a empezar a decir: pero si eres un niño o a los hombres les gustan pelilargas (...), no, ya basta de eso. Yo, que siempre he sido una mujer de pelo largo, con pelucas o no, tomé esta decisión y me encanta, me siento otra, con una imagen renovada, hasta internacional”.

Antes de terminar, Yina Calderón concluyó: “Es darle un respiro a mi imagen en la guaracha, en el reguetón (...), el mensaje es que usted póngase y hágase lo que usted quiera, lo haga feliz y sea libre”.

A continuación, las más recientes declaraciones de la DJ y empresaria de fajas: