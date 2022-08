Yina Calderón respondió a fuertes críticas: “Soy cantinera, drogadicta no soy”

La influencer Yina Calderón, quien constantemente da de qué hablar en las redes sociales, ahora no se quedó callada y le respondió a unos cibernautas en Instagram, quienes la criticaron.

Recientemente, la joven decidió hacer una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram y se dispuso a contestar.

En medio de esa dinámica en la citada red social, un cibernauta la tildó de “borracha” y de consumir drogas. Inmediatamente, Calderón le respondió que si bien le gustaba ingerir licor con frecuencia, no era cierto que le gustara consumir estupefacientes.

“Tienes y no tienes razón. Borracha, sí. Sí me gusta tomar. Ni siquiera soy fiestera… que me ponga a bailar, no. Soy cantinera. Droga no soy. No me gustan las drogas, pero no los juzgo (a sus seguidores), porque más de uno piensa que sí”, respondió puntualmente la influencer.

Y todo no paró ahí. Luego, otro cibernauta le dijo que era “fea” y “ordinaria”.

“Yo no lo sé con lo de fea, pero mucha gente me la encuentro y dice: ‘Parce, te ves totalmente diferente en persona’. Esto no me ayuda casi. Y ordinaria, sí. Yo soy superordinaria. Parezco un niño, soy como un hombre metido en el cuerpo de una mujer. Ordinaria a morir”, comentó la joven.

“He sido muy real”

Yina Calderón fue protagonista de distintas noticias en redes sociales a raíz de los problemas de salud que presentó en el pasado por las constantes intervenciones quirúrgicas que se realizó en el cuerpo. La joven, integrante de Protagonistas de Nuestra Tele 2013, suele causar revuelo entre sus seguidores de las plataformas digitales con las transformaciones estéticas que lleva a cabo para alcanzar una imagen deseada.

En medio de los contenidos que salieron a la luz sobre los daños y afectaciones que tuvo su cuerpo por los biopolímeros que le fueron aplicados, la atención de los curiosos se posó en las cirugías que tuvo que realizarse la empresaria para evitar problemas más grandes en sus extremidades. Muchos detallaron el cambio que tuvieron los glúteos de la colombiana, los cuales llegaron a caerse y modificar su forma.

De igual manera, recientemente, el tema volvió a surgir en las redes sociales, luego de que la creadora de contenido mencionara cómo quedó su cola una vez le fue extraído el producto. Calderón subió una serie de videos en los que reflejó la silueta de esta zona de su cuerpo, donde explicó los procedimientos que esperaba hacerse a futuro para recuperar la apariencia que anhelaba.

Yina Calderón mostró sus glúteos después de los biopolímeros

Aunque la empresaria de fajas suele descubrir este aspecto de su vida, el cual le ha traído fuertes momentos personales, en la actualidad quiso sincerarse y compartir con sus fieles seguidores algunas imágenes de cómo lucen glúteos tras retirarse los biopolímeros.

En el contenido que subió a su cuenta oficial de Instagram, Yina reveló la verdadera situación que atraviesa desde el pasado, esperando para lograr hacerse una reconstrucción de glúteos y así poder retomar la apariencia que buscaba en su cola.

El pasado 17 de agosto, la influencer se quitó la ropa y dejó a la vista su cola, plasmando los efectos que dejó aquel producto en su piel. La empresaria recordó que por las intervenciones que llevó a cabo, perdió parte de un tatuaje que se hizo en una de las nalgas.

“Cuando me sacaron todos los biopolímeros, perdí la mitad de mi tatuaje y la cola se me cayó, lo tengo caído. No voy a ponerle filtro ni nada, para que ustedes vean la realidad. A mí me toca hacerme la cirugía, que es para levantar esto y hacer reconstrucción de glúteo. Por ahora me toca utilizar la faja, siempre utilizo ‘levanta-cola’ o la ‘body-faja’”, mencionó Calderón, promocionando algunos de sus productos del negocio que tiene.