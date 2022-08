El impactante cambio físico de la hermana de Yina Calderón tras cirugía estética

Yina Calderón, en días pasados, generó polémica en las redes sociales tras una pelea con su hermana, Juliana, quien también es empresaria.

Precisamente su hermana, Juliana, también aprovecha sus redes sociales para promocionar su negocio de queratinas, además contó cómo va su proceso de recuperación luego de una cirugía estética.

Juliana narró que se siente bien, aunque se adapta poco a poco a los cambios de hábitos que debe llevar luego del procedimiento estético.

“Les voy a mostrar cómo va el proceso tras la cirugía, ya llevábamos mes y medio, me he adelgazado 15 kilos, la alimentación es mínima, me toca cuidarme y no tomar alcohol, aunque sí lo he hecho, por eso, no sigan mi ejemplo”, afirmó Juliana Calderón.

La hermana de la influenciadora Yina Calderón también contó que se siente muy bien con los cambios físicos, además señaló le “han salido estrías” y mencionó otro cambio en su figura: “la colita se acabó bebés, lo único que me queda bonito es el ‘pelero’”

En su cuenta de Instagram, @keratinajulianacalderonoficial, tiene un video de hace algunas semanas, en el que se pueden ver los cambios físicos tras la cirugía estética a la que se sometió, además, en esta publicación está junto a su hermana Yina Calderón, con quien ha tenido diferencias que las expresaron en sus redes sociales.

La discusión de Yina Calderón con su hermana Juliana

La discordia entre Yina y su hermana Juliana Calderón se generó al parecer, porque su hermana la acusa de llevar una vida sumergida en el licor. Lo anterior generó un nuevo pronunciamiento por parte de Yina, quien salió a dar declaraciones a sus seguidores, en las que, incluso entre lágrimas, mencionó que Juliana “no sería nada” si no fuera por la fama que obtuvo en el reality de la pantalla chica.

“Malagradecidas ¿Envidia, Juliana? ¿Qué envidia le voy a tener yo a usted? Si me tocó hacer una fila como de 10 horas con una bolsa de maíz pira que me preparó mi mamá y dos butacos pa’ pasar a Protagonistas. Nosotros le debemos todo al Canal RCN. Si el Canal RCN y Protagonistas no nos hubiera pasado, nadie, escúcheme bien: nadie sabría quién es usted”, expresó Yina.

“Sin su hermana, que se sometió a mil y un escándalos, el público no supiera quién es usted, nadie, nadie sabría quién es, pero igual da, tema cerrado porque es mi hermana, lo voy a dejar hasta acá […] porque yo no me hablo con mi familia. Es la verdad. Con mi mamá sí, con mi papá lo rescato a pesar de que tenga muchas falencias, porque mis hermanas […] pero lastimosamente el dinero y la fama dañaron a Juliana y no es mi hermana, es mi enemiga”, comentó Yina.

Juliana Calderón respondió en sus redes sociales, y, entre lágrimas manifestó que su hermana siempre ha sido un apoyo incondicional en su vida.

“Bueno, les cuento que desde ayer he estado muy triste por todo esto que está pasando y quise hacer estas historias porque me parece ya justo que la gente sepa que mi hermana ha sido una persona incondicional para mí, que la amo mucho, que ha sido una persona esencial en mi trayecto de querer y que, de paso, ella fue la que me enseñó a caminar”, aseveró la empresaria.

Además, volvió a asegurar que su hermana se encuentra en el Huila no por motivos de trabajo, sino de placer. “No está trabajando, está tomando. Y sí, mi mamá tiene razón, necesito que me ayuden a que mi hermana se devuelva para Bogotá”, afirmó la empresaria de las queratinas.

Juliana también reconoció que gracias a la participación de su hermana en reality show Protagonistas de Nuestra Tele y por su papel en redes sociales, donde son más las polémicas que rodean a Yina, ha tenido cierto reconocimiento, pero que también ha trabajado fuertemente con su empresa.