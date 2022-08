Yina Calderón abre vacantes en su empresa de fajas, ¿cuáles son los requisitos?

Yina Calderón se suele destacar en las plataformas digitales por los contenidos polémicos que publica en sus cuentas personales. En distintos momentos ha sido criticada y cuestionada por ingerir mucho alcohol, operarse constantemente, cambiarse el look en repetidas ocasiones y discutir con otros personajes de estos escenarios digitales.

Sin embargo, recientemente, la creadora de contenido llamó la atención de los curiosos de su perfil con un anuncio relacionado a vacantes laborales. La joven no dudó en compartir la información con un gran número de seguidores sobre las ofertas que abrió en su empresa de fajas.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en las historias de la cuenta oficial de Instagram de la empresaria, hay dos perfiles específicos que busca para su equipo de trabajo. Calderón expresó que quiere darle la oportunidad a quienes están desempleados para que ganen dinero y le ayuden a ella a crecer con su negocio de fajas.

“Entonces venga les digo, Fajas Yina Calderón, nuestra obligación como empresa también es generar empleo. Muchos de ustedes, debido a lo que pasó con la pandemia, muchas personas sin empleo y es deber de nosotros como empresa ayudar”, mencionó la colombiana en el inicio del clip, donde brindó toda la información correspondiente sobre las personas que requiere para distintas áreas de su empresa.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 reveló que las entrevistas para los perfiles se llevará a cabo el próximo jueves 11 de agosto en el local que tiene ubicado en un centro comercial del suroccidente de la capital colombiana.

“Tengo vacantes. ¿Dónde se van a presentar y qué vacantes tengo? En mi tienda ubicada en la ciudad de Bogotá. ¿Cuándo? El jueves 11 de agosto, a las 12 del mediodía. La tienda está ubicada en el Outlet Factory, al lado de RCN, al lado de las Américas”, señaló la influencer, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con su hermana, Juliana Calderón.

De acuerdo con lo que especificó Yina Calderón, en su emprendimiento está buscando mujeres que tengan experiencia en call center para que atiendan las llamadas de los clientes, que logren atraer nuevos visitantes y concreten negocios que generen ganancias.

“¿Qué necesito? Necesito vendedoras con experiencia en call center, para que vendan y atiendan mis líneas de fajas. Vendedoras con experiencia, actitud y vendedoras con ganas de hacer plata. Eso necesito”, publicó en uno de los videos.

De igual forma, la instagramer detalló que necesita hombres, mayores de edad, que tengan conocimientos en manufactura y utilización de máquinas de toda clase en su fábrica.

“Necesitando hombres mayores de edad que sepan manejar máquina plana, collarín, fileteadora y todas las máquinas para mi fábrica. Trabajo sí hay”, añadió a esta convocatoria que hizo en la capital, solicitando personas que residan en Bogotá.

Por el momento habrá que esperar cómo será el manejo que le dará la joven a las vacantes y cuántos empleados entrarán a conformar su equipo, debido al interés que tiene de ampliar y crecer en la industria de estos elementos para adelgazar y moldear la figura.

Yina Calderón dejó plantado al presidente Gustavo Petro

De acuerdo con lo que se dio a conocer en redes sociales, al exprotagonista recibió la respectiva invitación para asistir a la posesión del mandatario, la cual se llevó a cabo el pasado 7 de agosto en la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, por estar trasnochando, la empresaria no pudo asistir al evento masivo, por lo que habría dejado plantado al equipo del actual Presidente de Colombia.

“Yo estaba súper invitada, tenía mi invitación desde hace días. Ellos me la mandaron y estaba en mi correo, porque tocaba llenar una serie de documentos, y descargar la invitación. Debido a la trasnochada que me pegué anoche, me desperté como a las 3 de la tarde y no pude ir”, dijo Calderón en el post.