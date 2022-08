El insólito motivo por el que Yina Calderón no asistió a la posesión de Gustavo Petro

La posesión presidencial de Gustavo Petro despertó todo tipo de reacciones entre los colombianos, quienes siguieron de cerca cada uno de los puntos de la celebración realizada en la Plaza de Bolívar. En medio de críticas y comentarios de apoyo, el político hizo oficial su llegada al gobierno como nuevo mandatario de los próximos cuatro años.

Entre los detalles que llamaron la atención del evento político y nacional, destacó la presencia de distintas celebridades como Julián Román, Adriana Lucía, Fabio Rubiano, Marcela Valencia y Poncho Zuleta. No obstante, en la lista de invitados también habría estado una de las creadoras de contenido más polémicas del momento.

Recientemente, luego de la coyuntura social que quedó registrada en los medios, Yina Calderón aprovechó sus redes sociales para revelar que ella también fue invitada a la posesión de Petro, pero que por motivos personales no pudo asistir. La joven publicó una serie de videos, en los que contó la insólita razón por la que no fue al evento, generando toda clase de reacciones entre sus seguidores.

Según se aprecia en el clip, la empresaria de fajas había recibido el formato correspondiente para diligenciar los datos necesarios y así ir al encuentro político. Sin embargo, debido a una “fuerte trasnochada”, la colombiana terminó quedándose dormida y se despertó cuando ya era demasiado tarde.

“Yo estaba súper invitada, tenía mi invitación desde hace días. Ellos me la mandaron y estaba en mi correo, porque tocaba llenar una serie de documentos, y descargar la invitación. Debido a la trasnochada que me pegué anoche, me desperté como a las 3 de la tarde y no pude ir”, dijo Calderón en el post.

“Estoy muy contenta por el tema y esperemos que a partir de hoy haya un cambio verdadero para nuestro país (…) Lo que me perdí, eso me pasa por ponerme a trasnochar”, agregó en sus declaraciones.

La ex-Protagonista de Nuestra Tele 2013 afirmó que estaba observando las historias de Sergio Barbosa en la fiesta que realizó el equipo del presidente, por lo que se sentía mal de no haber asistido con el llamado que le hicieron.

Por último, la empresaria aseguró que estrenará nuevo color de pelo, por lo que aprovechaba para anunciarle a sus seguidores lo emocionada que estaba.

Yina Calderón envió contundentes palabras a Lina Tejeiro

Días atrás, la influencer se vio involucrada en una serie de polémicas con Lina Tejeiro y Juan Duque, debido a comentarios que lanzó sobre la relación que llevan.

La influencer decidió compartir un nuevo video, el cual fue una aclaración de la intención con la que habló del romance que tienen los artistas. Calderón quiso señalar que ella sabía cuál era la verdad de la situación y que estaba segura de que Duque solo busca fama a costa de Lina.

“Nené, a mí me pasó, a mí se me acercaban tipos netamente por los seguidores. Yo no quiero que le pase. Yo solo estoy contestando una pregunta que mis seguidores me hicieron sobre la relación y lo que yo pienso es que el man quiere seguidores y usted lo sabe, bueno, usted ahora no lo sabe, pero luego lo va a entender”, dice Yina, agregando que muchos usuarios piensan igual que ella y no se atreven a decirlo.

La empresaria añadió que la actriz le caía bien, por lo que se metía a darle estas palabras sobre los engaños de los que podría ser víctima. La joven indicó que no quería que más mujeres cayeran en las trampas de los hombres, por lo que su intención era alarmarlas y que se pusieran las pilas.

“Dese cuenta desde que su novio publicó canción, estrenó canción, sube historias solo para que al otro día lo nombren algunas páginas de chismes… si la quisiera en serio no la nombra, no estrena canción, es más, ni hace pública la relación porque le interesa es usted y no sus seguidores. Pero bueno, no importa, veremos a ver con el tiempo quién tenía la razón”, concluyó la exprotagonista.