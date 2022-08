“Es mi enemiga”: Yina Calderón arremetió contra su hermana Juliana

Nuevamente la influenciadora y controversial Yina Calderón volvió a “encender” las redes sociales tras una pelea con su hermana, Juliana, quien también es una empresaria igual a ella. Pues esta discusión empezó luego de que insultara a la ex Protagonista de Novela y le dijera que tendría problemas con el alcohol.

Según lo dicho por Yina, esto se presentó luego de que, al parecer, su hermana la acusará de llevar una vida sumergía en el licor. Sin embargo, Juliana salió a desmentir esta versión asegurando que no le creyeran a ella todo lo que dice, pues argumentó que no falta conocer el contexto para saber la verdad.

Lo anterior generó un nuevo pronunciamiento por parte de Yina, quien salió a dar declaraciones a sus seguidores donde incluso entre lagrimas, mencionó que Juliana no sería nada si no fuera por la fama que obtuvo en el reality de la pantalla chica.

Lo cierto es que la influencer se mostró enfurecida y dejó asomar algunas lagrimas por la impotencia y tristeza de que según ella, su propia hermana la estaría juzgando y hasta incluso le dijera que le tenía envidia por ser más exitosa.

“Malagradecidas ¿Envidia, Juliana? ¿Qué envidia le voy a tener yo a usted? Si me tocó hacer una fila como de 10 horas con una bolsa de maíz pira que me preparó mi mamá y dos butacos pa’ pasar a Protagonistas. Nosotros le debemos todo al Canal RCN. Si el Canal RCN y Protagonistas no nos hubiera pasado, nadie, escúcheme bien: nadie sabría quién es usted”, expresó Yina.

Las lagrimas continuaron y sin casi poder hablar, contó un poco sobre la situación actual de ella con su familia, pues volvió a mencionar que Juliana es alguien reconocida gracias a ella.

“Sin su hermana, que se sometió a mil y un escándalos, el público no supiera quién es usted, nadie, nadie sabría quién es, pero igual da, tema cerrado porque es mi hermana, lo voy a dejar hasta acá […] porque yo no me hablo con mi familia. Es la verdad. Con mi mamá sí, con mi papá lo rescato a pesar de que tenga muchas falencias porque mis hermanas […] pero lastimosamente el dinero y la fama dañaron a Juliana y no es mi hermana, es mi enemiga”, finalizó diciendo.

Hermana de Yina Calderón arremete contra Epa Colombia por “competencia desleal”

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la colombiana, se ha enfrentado en distintos momentos con Yina Calderón y sus hermanas, quienes también lanzaron productos capilares y de belleza. Estos pleitos han quedado plasmados en redes sociales, despertando críticas y opiniones en quienes acceden a sus ideas de marketing.

Recientemente, durante el marco de Expobelleza, evento realizado en Medellín, Epa Colombia y la familia Calderón asistieron para mostrar cada una de sus empresas, buscando llegar a nuevos clientes y curiosos del país. Ambas tuvieron sus respectivos stands para compartir con los seguidores y amigos, dando una muestra de lo que han trabajado por meses.

En medio de la jornada de exposición en la ciudad antioqueña, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de ataques en contra de Epa Colombia por, supuestamente, hacer competencia desleal. La joven denunció que su colega había hecho jugadas inesperadas durante la edición 2022 del evento.

“Chicos, les cuento que estoy muy triste, muy aburrida con una situación y eso se llama competencia desleal. ¿Cómo es posible que la señorita Epa Colombia mande a sus chicos a repartir volantes frente de mi stand? Eso no se hace por respeto y porque somos empresarias”, expresó Juliana bastante ofuscada por lo ocurrido.